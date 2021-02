Descartan morenistas meter manos al fuego por Félix Salgado

Archivo / Agencia Reforma

Ciudad de México— Legisladores de Morena se pronunciaron sobre el caso de Félix Salgado Macedonio descartando meter las "manos al fuego" por él y que las presiones de movimientos feministas deben dirigirse al Poder Judicial y a la Fiscalía del Guerrero, para que se determine si el candidato es o no responsable de las acusaciones de violación.

Tras sostener que no puede linchar a ninguna persona, la senadora morenista Margarita Valdez aseguró que no metería las "manos al fuego" por su correligionario Félix Salgado Macedonio.

"No meto las manos al fuego por el senador, pero tampoco, honestamente, le conozco oscuros en este trato que hemos tenido en el Senado en estos dos años. No le conozco oscuros en su personalidad, lo correcto sería que la justicia diga 'es cierto, no es cierto'", aclaró.

"Yo no puedo linchar a ningún ciudadano, hombre o mujer, por una presunta culpabilidad. Aquí, mientras la justicia no demuestre que el compañero Salgado es culpable de cualquier delito, no puedo decir 'sí, castíguenlo o no. Creo que esto es un evento muy politizado, en donde algunos grupos están usando la imagen del macho o de quien se solidariza con alguien para golpear".

Vía telefónica, dijo que si el senador German Martínez, también de Morena, le pidió a Salgado retirar su candidatura al Gobierno de Guerrero es porque el michoacano tendrá sus razones.

"El senador Germán tiene sus principios, y él sabrá por qué se lo pide; con base en qué intereses. ¿Serán nada más éticos, morales...? Yo no me atrevería a decirle alguien 'ya quítate, hazte a un lado'", dijo Valdez.

Un día después de que activistas, escritoras, actrices y colectivos exigieran al Presidente López Obrador que rompiera el pacto machismo que mantiene a Félix Salgado como candidato, la senadora aseguró que no existe tal pacto.

"No existe ningún pacto la verdad. La postura del señor Presidente hay que preguntársela a él. En lo que a mí respecta, no hay ningún proteccionismo por parte de las senadoras en relación con el compañero Félix Salgado, simplemente, es una postura política. Mientras no se compruebe la culpabilidad, mientras haya una presunta inocencia, no podemos decir 'sí castíguenlo' o 'no lo castiguen'", expresó.

Por otra parte, el diputado de Morena, Javier Hidalgo, manifestó que las presiones del movimiento feminista deben dirigirse al Poder Judicial y a la Fiscalía de Guerrero.

Hidalgo dijo que se debe respetar el debido proceso y la presunción de inocencia y evitar el linchamiento político, porque podría ser inocente el candidato de Morena al Gobierno de Guerrero.

Consideró que sí hay motivos políticos electorales atrás de la defensa de las mujeres que acusan a Salgado de violación.

Dijo que se ve la intención política cuando la abogada defensora es Patricia Olamendi.

"Lo que veo es que se debe presionar al Poder Judicial, a la Fiscalía de Guerrero, y ahí se presenten las pruebas y que ahí se defina si hay responsabilidad, es ahí donde se tiene que decir si Salgado Macedonio es un violador.

"Lo que yo veo es una manipulación política electoral en la demanda de que no sea candidato Félix Salgado, pero no hay una demanda de justicia", manifestó el diputado federal de Morena.

Consideró que se corre el riesgo de que una causa legítima, como es la lucha contra la violencia hacia las mujeres, se desvíe por causas políticas y acusaciones sin fundamento.

"Hay que hacer lo correcto, lo legal y que sea un juez el que juzgue, el que decida, porque insisto en que no veo presiones para que haya justicia sino intenciones electorales", indicó.

Javier Hidalgo advirtió que basta ver a algunas de las mujeres que están detrás de la petición de que Salgado no sea candidato, para comprender que se trata de presiones políticas para impedir que él quede como gobernador.

Expuso que más se percibe la intención electoral, porque las presiones están dirigidas al Presidente de la República, a la secretaria general de Morena,Citlalli Hernández, y a las feministas del partido.