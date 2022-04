Llama Quadri señor a diputada trans; desata agresión a Creel

Ciudad de México.— La Cámara de Diputados vivió otro hecho inédito en su historia, luego de que la diputada transgénero, María Clemente García, agrediera físicamente al panista Santiago Creel, presidente en turno de la Mesa Directiva.

La diputada de Morena, María Clemente, arrebató el micrófono a Creel, lo jaló del brazo para levantarlo de su asiento y luego le puso el cuerpo enfrente.

El panista terminó por levantarse de su curul, mientras María Clemente García le impidió de nuevo tomar el micrófono para conducir la sesión.

Una hora después de los hechos, la diputada se declaró independiente, porque, dijo, no toleraba la hipocresía de la oposición y menos la de Morena.

Los ánimos en el pleno estaban encendidos tras un intercambio de insultos entre legisladores.

Gabriel Quadri presentó una reserva en la discusión sobre reformas a la Ley General de Salud en materia de salud mental, referente a la atención a la niñez transgénero, a fin de impedir que se sometan a tratamientos antes de la mayoría de edad.

La diputada transgénero, Salma Luévano, respondió a Quadri que seguía con su discurso de odio.

"El señor Quadri es un sinvergüenza, asesino. Recuerde que tiene hijos y familia, ahí se va a callar la boca.

"Si me pasa algo, tengo mi familia y lo hago responsable".

Al responder, Quadri dijo "señor" a Luévano.

"Hago notar que el señor Luévano me está amenazando dentro del pleno y no da ningún argumento al tema que estamos tratando, sólo insulta y descalifica", expresó.

Sin embargo, se generalizó la condena de los diputados contra Quadri por haber dicho "señor" a una diputada.

La priista Cynthia López Castro exigió disculpas al legislador.

"Esto es una falta de respeto a la diputada, que se dirijan a ella como 'señor', exijo una disculpa pública, es una falta de respeto a las mujeres, para todos, no podemos permitir que haya discriminación, no se puede dirigir como 'señor' a una mujer", planteó.

Presionado por su grupo parlamentario, Gabriel Quadri se retractó.

"Ofrezco una disculpa a la diputada Salma Luévano, reconozco que cometí una falta, un exceso retórico y se dio en el contexto de calumnias e insultos de esa parte, y pido se retire mi expresión del Diario de los Debates", dijo.

Sin embargo, la diputada de Morena no aceptó las disculpas.

"No acepto la disculpa, no solo soy yo, somos millones por esos discursos de odio, nos están matando. Ese asunto se va a tribunales, no tengo nada que hablar con ese señor", expresó.

Los reclamos siguieron en el pleno.

Enojada, la diputada María Clemente García exigió a Creel que se expulsara del pleno a Gabriel Quadri, que se sometiera a votación su salida y se le aplicara ya juicio político.

"Juicio político, Gabriel Quadri no puede seguir aquí, fuera, fuera", dijo García, mientras sus compañeros de bancada corearon también "fuera, fuera".

Santiago Creel respondió que eso no era posible, que la asamblea no podía decidir en ese momento con una votación de juicio político.

Mientras la petista Margarita García llamaba "miserable" y demás descalificaciones contra Quadri, y pedía que se le hiciera un antidoping, diputadas de Morena subieron a la Mesa Directiva y se colocaron junto a Creel.

Ahí fue cuando María Clemente le arrebató el micrófono. La diputada evitó enfrentarse y espero a que se manifestaran las diputadas de Morena, que gritaban "fuera" y "juicio político".

María Clemente jaló a Creel del brazo izquierdo para levantarlo y él resistió en su lugar.

Luego puso el cuerpo delante de él, hasta que lo orilló a dejar su asiento.

Por un momento, María Clemente hizo un ademán de berrinche, negándose a dejar el lugar a Creel, cuando Luévano trató de calmarla.

Otras diputadas trataban de jalar a Luévano.

Gerardo Fernández Noroña pedía calma y solicitó que le dieran "espacio al señor presidente".

Creel recuperó el micrófono y declaró un receso.

Al volver a la sesión, Luévano ofreció una disculpa a Creel a nombre de toda la comunidad transgénero.

Todos los grupos parlamentarios condenaron la agresión a Creel en funciones de presidente de la Cámara.

Finalmente, la sesión se declaró nuevamente en receso y se citó al pleno para el próximo martes.