Liberan policías acceso a AICM tras más de 8 horas

Ciudad de México— Después de poco más de ocho horas de haber mantenido bloqueado el Circuito Interior, agentes de la Policía Federal inconformes liberaron esta vía y el acceso que conduce a la rampa de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)

Los agentes informaron a través de un megáfono que van a levantar el bloqueo con la advertencia de que si mañana a más tardar no obtienen una respuesta positiva a sus demandas regresarán y tomarán las pistas.

Los agentes manifestaron sus diferencias internas luego que Mario Lover, uno de sus dirigentes y quien estuvo este día en la mesa de negociación, intentó convencerlos de que se dirigieran al Centro de Mando en Iztapalapa para que fueran informados de los acuerdos alcanzados este día.

"Vendido, vendido", "Judas", le gritaron sus compañeros.

"A las pistas, a las pistas", comenzaron a corear.

Sin embargo, luego de negociar entre ellos, anunciaron el levantamiento del bloqueo y la convocatoria a regresar mañana si la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no les entrega por escrito, firmado y sellado el compromiso de pagarles una indemnización.

Los agentes se negaron a ser transferidos a la Guardia Nacional y también rechazaron las ofertas de recolocación en otras dependencias de Gobierno que les ofreció la SSPC al ya no querer permanecer a la corporación.

Los agentes fueron trasladados a su base por seis camiones de la Policía Capitalina, que los recogieron en el punto del bloqueo.