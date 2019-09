Cumple más de siete horas bloqueo en AICM

Ciudad de México— Durante más de siete horas, agentes de la Policía Federal que reclaman una indemnización han mantenido bloqueada la principal vía de acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Los uniformados se encuentran sobre Circuito Interior, a la altura de la Terminal 1, en dirección a la Raza, y en el acceso que da hacia la glorieta que permite la entrada vehicular a la instalación aeroportuaria.

A través de un altavoz, los policías advirtieron que no retirarán el bloqueo hasta que sus dirigentes no obtengan un documento firmado de parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) comprometiéndose a pagarles una indemnización al dejar la corporación.

Los inconformes están en contra de ser transferidos a la Guardia Nacional y tampoco han aceptado ninguna de las ofertas de empleo en otras áreas del Gobierno ofrecidas por la dependencia.

Su exigencia es que les permitan salir de la corporación y les paguen una indemnización como si los hubieran despedido.

Los agentes han resistido a la lluvia que durante esta tarde se ha precipitado en distintos momentos en esta zona de la ciudad.

"¿Cómo está el pueblo?", grita un agente desde el altavoz cada vez que que comienzan las gotas.

"El pueblo está feliz, el pueblo está feliz", responden los agentes mientras brincan.

Agentes de la Policía Capitalina, desprovistos de equipo antimotines, se han mantenido a unos 50 metros de los inconformes sin la intención de desalojarlos.

La lluvia también ha afectado a los usuarios de la terminal aérea, quienes tras bajar de las patrullas que los trasladan desde el corte vial a las inmediaciones de la estación del Metro, corren hacia el acceso del AICM para evitar quedar empapados.



Reducen filas en el AICM

A la mitad se redujeron las largas filas que se registraron en las bases de taxis y los mostradores del aeropuerto capitalino, después de que los accesos hayan sido bloqueados por elementos de la Policía Federal.

Debido a esta situación, desde las 12:00 horas se registraron largas filas en mostradores y para aguardar por un taxi.

El tiempo de espera era de 40 minutos a una hora para ser atendidos. Ahora, es de aproximadamente 20 minutos.

Algunos, enterados de los bloqueos, tomaron previsiones.

"Vimos en las noticias que había manifestaciones y por eso nos venimos con más de tres horas de anticipo", dijo Dominga Ibáñez, quien se dirige a Guadalajara a visitar a sus familiares en este puente vacacional.

Otros, manifestaron su desesperación al señalar que es mucho tiempo de espera.

"Vas llegando, cansado y sólo quieres tomar un taxi y descansar. Luego hasta se pelean para llevarte y ahora de aquí no me muevo.

Los pies ya me reclaman", manifestó la usuaria.

Otros pasajeros anticiparon su llegada al aeropuerto hasta cuatro horas antes de su vuelo para no perderlo.

Jaime Madrid, que vive a unas cuadras de la terminal, llegó caminando para no perder su viaje a Guadalajara.

"Salí con tiempo, a pesar de que vivo cerca me tomé previsiones porque las avenidas que me crucé caminando estaban muy pesadas, crucé Bulevar Aeropuerto por el peatonal y se ve bastante afectada la vialidad", comentó.

"No se me hace justo porque estas personas son pocas y debemos de respetar y pensar en el bien común de la sociedad".

Mariana López llegó con cuatro horas de anticipación para alcanzar el avión a Cancún.

"Vi en las noticias desde que empezó el bloqueo y vivo al norte de la ciudad, entonces, tomé una ruta alterna en donde se puede llegar fácil, hice una hora en llegar, si me hubiera ido por donde está el bloqueo hubiera tardado dos horas y media", dijo.

Por su parte, Sergio Martínez salió de casa con cuatro de anticipación para tomar esta noche el vuelo a Vancouver, Canadá.

"De la casa salí a las 7 de la tarde con mi papá, llegué 7:30 para estar con tres horas y media de anticipación", manifestó.