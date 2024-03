Anular elección sería como soltar a muchos tigres: AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hay motivos para que se anule la elección presidencial y que el hacerlo sería como "soltar a muchos tigres".

"Hay que garantizar la libertad a todos, no reprimir, garantizar el derecho a disentir y tener paciencia, nada más que no se podría anular una elección porque no hay ningún motivo. Pero, además, imagínense ustedes -toco madera- sólo que la irracionalidad los llevara a una situación extrema, que sería el equivalente a un golpe de Estado técnico, pero sería como soltar a un tigre o a muchos tigres", comentó López Obrador.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que los corruptos se caracterizan por "tramar", pero confía en la decisión que tomará el pueblo.

"Es que el pueblo es mucha pieza y como decía el Presidente Juárez: 'con el pueblo todo, sin el pueblo nada'. Es que ellos pueden estar tramando cosas, porque los corruptos a veces no piensan, traman; sin embargo, nuestro pueblo está muy, muy, muy politizado", sostuvo.

López Obrador destacó que la gente confía en la "Cuarta Transformación" y presumió que en su Gobierno no hubo entrega de moches a legisladores.

"Afortunadamente, la gente nos da la confianza, tenemos mayoría y y esto lo estoy planteando, porque ya no me va a tocar a mí la aprobación del próximo Presupuesto. Ya lo puedo decir: me da muchísimo gusto que durante todo el tiempo que estuvimos no tuvimos que entregar moches a los legisladores", añadió.