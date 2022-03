Invitará AMLO a empresarios de EU a invertir en energía

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que a la reunión que sostendrá con el enviado especial para el cambio climático de Estados Unidos, John Kerry, asistirán empresarios estadounidenses, a quienes invitará a invertir en el sector energético.

El mandatario federal indicó que acudirán alrededor de 20 empresarios que ya tienen negocios en el país y otros que quieren invertir, a quienes expondrá lo que ofrece México.

"Entonces ¿Qué posibilidades de inversión hay? Nosotros tenemos gas excedente por esa compra que hicieron con los gasoductos, por ese negocio bueno para empresas y muy malo para la nación. Pero ya tenemos gas que no vamos a poder utilizar en años, que lo tenemos que andar revendiendo para no perder tanto. Fue de esos contratos leoninos que heredamos", indicó en la mañanera.

"Entonces ¿Quieren invertir? Tenemos terrenos, tenemos los puertos, nos interesa que inviertan para crear empleos, porque ya vamos a terminar de construir Dos Bocas, tenemos 30 mil trabajadores y se va a operar con mil y necesitamos conseguirle trabajo a 29 mil".

"Nos interesa desarrollar los parques industriales del Istmo. Sí tienen posibilidad para invertir y queremos mantener buenas relaciones con el Gobierno de Estados Unidos y relaciones de amistad y buscar la integración económica con respeto a nuestras soberanías".

López Obrador dijo que con el incremento del gas a raíz de la invasión rusa a Ucrania, en Estados Unidos y América del Norte se requiere invertir ne nuevas tecnologías para que los países europeos no solo dependan de Rusia.

"Ahora con el incremento en el precio del gas ¿Cómo ayuda Estados Unidos o América del Norte a los países europeos? Con gas, para que no dependan solo de Rusia, porque España no tiene gas. Las empresas españolas venden gas, como Repsol, pero lo compran en Perú y lo venden en otro país, pero España no tiene gas y la mayor parte no tienen gas, Alemania depende del gas de Rusia", afirmó.

"Entonces ¿Cómo se resuelve el que no se dependa solo de un país o de una región? Bueno, se necesita invertir, nuevas tecnologías".

"En Estados Unidos deben haber cuando mucho 8 plantas de licuefacción, estas permiten congelar el gas para poderlo transportar, llevarlos a otras plantas, se transportan en barcos, congelado y se regasifica en otras plantas y vuelve a ser utilizado".

"Pero esos procesos se tiene que desarrollar y no hay en el pacífico creo que no hay ninguna planta de licuefacción, y la que van a hacer la que se va a hacer en Ensenada, es la única y en el Golfo, en Estados Unidos, deben ser cuando mucho 6, pero no son suficientes", agregó.