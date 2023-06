Insiste AMLO en que sí hay medicamentos

Tamaulipas.- El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que hay abasto de medicamentos, aunque reconoció que hace falta distribuirlos, tras reiterar que nuestro sistema de salud va a ser mejor que el de Dinamarca o Canadá.

En la supervisión de los avances del programa IMSS-Bienestar en Altamira, Tamaulipas, el mandatario reiteró que su Administración ya tiene contratos de compra-venta para abastecer todas las claves para 2023 y 2024.

"Medicamentos, que no falten los medicamentos, esto nos ha llevado tiempo porque era una mafia la que manejaba todo lo relacionado con la compra-venta de medicamentos, 10 empresas distribuidoras, ni siquiera laboratorios, sino vinculadas con políticos corruptos, vendían al Gobierno 100 mil millones de pesos de medicinas, tenían el monopolio", dijo.

"Y, como estaban apoyadas desde arriba, no se podían comprar medicinas en el extranjero, tuvimos que modificar la ley y ahora ya podemos comprar las medicinas en todo el mundo y ya tenemos ahora abasto, nada más nos falta distribuirlo, pero ya tenemos contratos de compra de medicamentos, todas las claves para este este año y para el próximo".

Ante los titulares del IMSS y de la Secretaría de Salud, el mandatario subrayó que su Gobierno se ahorró 40 mil millones de pesos al comprar medicinas fuera del País y no recurrir a los mismos distribuidores.

Reforma publicó que en cinco años se ha desatado una lluvia de amparos ante el desabasto de medicamentos en instituciones de salud pública.

Los reclamos judiciales se incrementaron en 600 por ciento contra el IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud, según el Informe Radiografía del Desabasto de Medicamentos.

Mientras en 2017 fueron interpuestos por ciudadanos 229 juicios de amparo por la carencia de medicamentos, para 2022 se incrementaron a mil 602.

López Obrador repitió que, al término de su sexenio, el sistema de salud mexicano va ser de primera, incluso mejor que el de Dinamarca o Canadá.

"He dicho que vamos a tener un sistema de salud de primera, he hablado de que vamos a tener un sistema de salud como en los países nórdicos y que va ser un sistema de salud como en Dinamarca, como Canadá, y dicen mis adversarios, conservadores: 'no, no van a ser así, no van a poder'", expresó.

"Pues no va ser como Dinamarca, no va ser como Canadá, va ser mejor que Dinamarca y que en Canadá, porque ya saben cómo somos nosotros, de perseverantes, y es un compromiso".

Admite resistencias

El jefe del Ejecutivo reconoció que enfrenta resistencias, incluso internas, para llevar a cabo sus políticas en materia de salud, como dar medicamentos gratuitos en todos los hospitales públicos y basificar a todo el personal médico.

"Ya estoy viendo, no crean que no hay resistencias, hasta internas, me cuesta, en Hacienda, en la misma Secretaría de Salud, 'cómo que va haber medicamentos gratuitos, cómo que se va basificar a todos los trabajadores, cómo le vamos a hacer', no hay problema", manifestó.

"Sí tenemos presupuesto y ya tomamos esa decisión, es un compromiso y con esto, pues vamos a todos a hacer el esfuerzo que nos corresponde para tener un buen sistema de salud, sobre todo para la gente que no cuenta con seguridad social, para la población sin atención médica".