Acusan quema de gas de Pemex equivalente a mil mdd

Ciudad de México.- Sólo en dos campos productores Quesqui e Ixachi, Petróleos Mexicanos (Pemex) quema lo equivalente a unos mil millones de dólares anuales, acusó la senadora Xóchitl Gálvez.

La petrolera estatal se comprometió a reducir la quema de gas en un 98 por ciento, pero si no controlan lo que sucede en dichos campos no será posible cumplir la meta.

"Realizamos un análisis particular sobre la quema de gas en estos dos campos y calculamos que se quema el equivalente a unos mil millones de dólares al año. La reducción de la quema de gas quedó en promesa porque el anterior consejo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) no había permitido a Quesqui su nuevo plan hasta que no hiciera una serie de obras que evitaran la quema de gas.

"Eso que están haciendo ahí está totalmente prohibido porque son campos de gas y no se puede quemar, tiene que aprovecharse en un 100 por ciento, eso dice la ley, pero lo hacen con tal de subir la producción petrolera y agarrar los aceites que salen de Quesqui e Ixachi", dijo durante su participación en el Foro Retos y Oportunidades ESG hacia la agenda 2030.

Aseguró que todo es resultado de la meta a la que se comprometió la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, con el presidente Andrés Manuel López Obrador para lograr la meta de los 2 millones de barriles diarios, por lo que Pemex sigue abriendo pozos en busca de aceite, pero en ese proceso se incrementa la quema de gas, provocando problemas ambientales y de salud en la población.

"Pemex, desde el punto de vista ambiental, es un desastre; desde el punto de vista social están dañando la salud de los habitantes de Quesqui, y desde el punto de vista de gobierno corporativo no hay claridad de cuánto gas se está emitiendo. Pemex no tiene una verdadera estrategia ESG (social, medio ambiente y gobernanza)", puntualizó.

Cuestiona sobrecosto de Dos Bocas

La senadora también aseguró que se ha vuelto un problema serio la falta de transparencia de Pemex, porque aunque ahora se sabe que el presupuesto aprobado para la refinería Dos Bocas ya ronda los 17 mil millones de dólares, no hay claridad sobre las razones que han duplicado el costo del complejo.

"La falta de transparencia es grave, tal solo sacar el costo de la refinería de Dos Bocas ha sido muy complicado", aseguró.

Ayer, Grupo REFORMA publicó que de acuerdo con el reporte de la 20-F entregado por la petrolera a la Bolsa de Valores de Estados Unidos, el presupuesto que ya se tiene aprobado para el proyecto es de 16 mil 816.3 millones de dólares.