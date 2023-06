Ingrato y mentiroso, le dice Alfredo Del Mazo a Alito Moreno

Ciudad de México.- Ingrato, falso, mentiroso. Ese es el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, a decir del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo.

Acusado de "entregar" el Gobierno mexiquense a Morena al perder la elección del pasado 4 de junio, Del Mazo se defiende.

"Lo digo con toda claridad, con toda franqueza: en ningún momento me prestaría para dar entrada; incluso, a una opción de entregar una administración, de entregar un estado en el que yo creo, de un partido en el que yo he militado durante toda la vida, que ha sido parte de mi familia por generaciones, poner en la mesa algo así. ¡En ningún momento, es absolutamente falso!".

- ¿Ni se lo sugirió el presidente o el secretario de Gobernación?

"Ni me lo sugirió el presidente ni nadie, en ningún momento. Jamás ha sido un tema y jamás fue un solo tema. ¡El Estado de México no se entregó! En el Estado de México se llevó a cabo un proceso de respeto; hubo respeto por parte de ambos en el proceso electoral".

Sobre Del Mazo ha caído una tormenta de epítetos y descalificaciones. Blandengue, timorato, entreguista, traidor.

"Si necesita carácter yo le hubiera prestado un poco", espetó Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI al día siguiente de la elección.

"Alejandro Moreno es un ingrato al querer culpar una entrega del Estado de México, porque está de entrada diciendo una falsedad y absoluta mentira. Y, segundo, porque está lastimando al priismo del Estado de México, que hizo un gran trabajo, para que este proceso electoral tuviera un mejor resultado", respondió molesto Del Mazo.

Según el Gobernador mexiquense la votación del PRI en la entidad, el pasado 4 de junio, creció mientras que la de los partidos aliados cayó.

"El PRI del Estado de México le da uno de cada cuatro votos al priismo nacional.

El PRI del Estado de México sacó un millón 800 mil votos, es decir, hizo un gran esfuerzo por conservar, por cuidar el nivel que tenía. Claro, el PRI tiene un límite y requiere un esfuerzo adicional para poder triunfar", dijo Del Mazo.

'¡El Edomex no se entregó!'

Habitualmente sereno, el gobernador Alfredo del Mazo se desencaja: "Alito es un ingrato". No matiza. "¡El Estado de México no se entregó!", exclama como si respondiera en un juzgado.

Responsabilizado por los dirigentes de la Alianza opositora de no apoyar a la candidata a gobernadora Alejandra del Moral y de permitir que avanzara Morena en la Entidad hasta ganar la Gubernatura, Del Mazo rebate, acusa, se defiende.

¿Es usted culpable?

Definitivamente no. Primero, el Estado de México no se entregó, y esto es algo que tiene que quedar claro. Fue una elección limpia, transparente; hubo una jornada en paz en el proceso electoral; a mí como Gobernador me corresponde generar las condiciones de estabilidad, de paz, para que la gente pueda salir democráticamente, de manera libre, a elegir los destinos del Estado de México para los próximos seis años, y así fue.

Fue una elección competida, que empezó con más de 20 puntos de diferencia entre una y otra candidata y acabó a 8 puntos de diferencia. El PRI creció.

Si tú ves la votación del PRI en esta elección, comparada con la elección de 2021, que fue un buen año para el Estado de México, logró crecer en más de 36 mil votos. Es decir, el PRI conserva ese tamaño, pues al PRI solito no le alcanza para que ese triunfo se pueda dar, por eso se da la alianza; el único partido del alianza que creció en el Estado de México fue el PRI.

Hay que reconocer el gran trabajo que hizo la candidata Alejandra del Moral, que hizo un extraordinario trabajo en la campaña, de propuestas, echada para adelante, tratando de convencer, llegándole a la gente y logrando un buen resultado para el PRI, para la alianza; 8 puntos de diferencia, es decir, es un proceso competido.

- A Enrique Peña Nieto también lo culparon de entregar la Presidencia, de negociar su impunidad; también lo culparon de acordar con López Obrador una transición tersa, como a usted hoy le dicen que es lo que está haciendo. ¿Es real que trató con el 'a ver cómo nos arreglamos'?

Es absolutamente falso, lo digo con toda claridad, con toda franqueza. En ningún momento me prestaría yo para dar entrada incluso a una opción de entregar una administración, de entregar un estado en el que yo creo, de un partido en el que yo he militado durante toda la vida, que ha sido parte de mi familia por generaciones.

- ¿Ni se lo sugirió el presidente o el secretario de Gobernación?

Ni me lo sugirió el Presidente ni nadie, en ningún momento. Jamás ha sido ni fue un tema; el Estado de México no se entregó, se llevó a cabo un proceso de respeto, hubo respeto por parte de ambos en el proceso electoral.

- ¿Seguirá en el PRI?

Así es.

- Otros gobernadores priistas que han perdido las elecciones hoy son embajadores o tienen alguna aspiración de futuro más cercano a Morena.

Aquí lo que nos interesa es seguir haciendo un buen trabajo para el Estado de México, concluir bien nuestra administración, llevar a cabo un proceso responsable de entrega-recepción.

- Tiene una buena relación con Claudia Sheinbaum, quien puede ser Presidenta de México. ¿Se ve en un Gobierno de Morena?

Tenemos una gran coordinación con la Jefa de Gobierno de Ciudad de México; como en muchos años no ha habido una coordinación tan estrecha entre el Gobierno del Estado de México y de la CDMX.

- ¿Se ve en un gobierno morenista?

Insisto: mi tema es seguir trabajando para entregar un buen resultado en el Estado de México, acabar muy bien.

- Ha recibido palabras de aliento, de reconocimiento del presidente, del secretario de Gobernación, y ha recibido insultos de los que han sido sus compañeros de partido por décadas. Lo he escuchado muy molesto por lo que le han dicho.

Se me hace injusto, porque por querer limpiarse culpas y voltear a ver a otro lado, es muy fácil encontrar culpables. Actuamos en todo momento con integridad, con el deseo que le fuera bien al Estado de México, con el deseo de que le fuera bien a mi partido. Para nosotros es dolorosa la derrota, pero no se vale que se la quieren cargar a uno, nosotros hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para generar buenas condiciones en este proceso electoral.

Sin ambages, Del Mazo enfatiza que su proyecto de candidatura en la entidad se impuso por encima de otras propuestas de candidatos del mismo PRI o del PAN.

"Alejandra del Moral fue mi candidata, Alejandra del Moral, desde el 2017, por ejemplo, que fui candidato, yo pedí que fuera la presidenta del PRI; a partir de ahí la impulsamos para ser candidata al Senado en el 2018; estuvo conmigo en el gabinete como Secretaria de Desarrollo Económico, y luego fue a encabezar al PRI del Estado de México. De ahí regresa conmigo a ser Secretaria de Desarrollo Social. Es decir, hemos ido caminando juntos. Voy más allá, la candidata del PRI nacional, era alguien más.

- Ana Lilia Herrera.

¿Y nosotros qué hicimos? Empujamos a Alejandra para que ella fuera la candidata, porque estoy convencido de que era la mejor opción, y estoy convencido de que si ella no hubiera sido la candidata, no hubiéramos tenido el crecimiento que tuvimos como PRI.

- El PRI hace una década gobernaba dos terceras partes de los estados del País, aparte de tener la Presidencia con un mexiquense, que era Enrique Peña. Hoy sólo tiene dos gubernaturas. Vemos a un partido regional; le dicen el Partido Lala, como la leche, gobierna una región, La Laguna. Votos de Gómez Palacio, Durango, y votos de Torreón, Coahuila. En Durango, el PRI obtiene 244 mil votos en 2022 y ahora en Coahuila tiene 616 mil, 860 mil votos, ¿Cuántos son los votos del PRI mexiquense?

Un millón 800 mil, es decir, esas entidades traen esos votos. No había escuchado el término que mencionas, pero el PRI del Estado de México le da uno de cada cuatro votos al nacional.

Claro, el PRI tiene un límite y requiere un esfuerzo adicional para triunfar, ahí es un esfuerzo de todos, pero estoy convencido de que el PRI hizo su trabajo.

- ¿Dónde está la autocrítica del PRI en el Edomex?

Es dolorosa la derrota, sin lugar a dudas, después de toda la historia de la tradición del PRI en el Estado de México. Perder esta elección es algo muy doloroso, me duele a mí, le duele a los priistas del estado, y yo creo que hay que hacer una reflexión más profunda de dónde está faltando trabajo del partido, y de los demás que fueron aliados, para convencer a la ciudadanía; tuvimos una participación de 50 por ciento.

En esta elección nos faltó todavía detonar mayor interés en la ciudadanía para participar. No podemos ser simplistas y decir: "oye, es culpa del Gobernador esta elección". No. Aquí es una reflexión más profunda.

- La corrupción que ha sido exhibida, por ejemplo de gobernadores como Arturo Montiel, el rezago social, la pobreza en la zona oriente, ¿son factores que llevan a una derrota?

Sin duda, el PRI tiene muchos retos que corregir para poder convencer, para poder mejorar su percepción, su capacidad, su trabajo, pero en el Estado de México hay una gran labor social.

Hemos hecho un gran trabajo para apoyar el combate a la pobreza, para atender temas de inseguridad, impulsando infraestructura, logrando generar mejores condiciones de gobernabilidad, de estabilidad, de crecimiento, empleo, inversión, y el Estado de México, a pesar de la pandemia, tuvo estos cinco años más de 480 mil millones de pesos de inversión, el 45 por ciento fue en el último año.

Sin duda falta comunicar y transmitir más eso para que se conozca el buen trabajo que se ha hecho; sin duda, con pendientes por ahí, logros importantes.

- Han sido duros con usted: blando, entreguista, timorato, traidor, negoció con el Presidente la gubernatura. ¿Qué responde?

Que es absolutamente falso. ¡El Estado de México no se entregó! Yo vengo de una tradición histórica en el Estado de México, mi familia viene de una tradición histórica, para mí lo más importante era que el PRI ganara el Estado de México.

- Lo quieren expulsar del PRI...

No ayuda ni al priismo que queramos echar culpas en lugar de reflexionar y encontrar una mejor ruta hacia adelante.

- ¿Qué opinión le merece la gestión de Alejandro Moreno al frente de ese PRI que se hizo pequeño?

Alejandro Moreno es un ingrato al querer culpar una entrega del Estado de México, porque está de entrada diciendo una absoluta mentira, y segundo, porque está lastimando al priismo del Estado de México, que hizo un gran trabajo para que este proceso electoral tuviera un mejor resultado.

- ¿Es correcta la alianza con otros partidos? Han perdido muchas elecciones.

Ha habido resultados en donde ha favorecido y resultados donde no. Si no hubiera habido alianza, la diferencia habrá sido mayor todavía, al PRI solo no le alcanza para el triunfo.