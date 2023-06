Adelanta Durazo que será necesaria renuncia de aspirantes

Ciudad de México.- Alfonso Durazo, presidente del Consejo Político de Morena, adelantó que es "altamente probable" que la Convocatoria para la selección del candidato al 2024 establezca como requisito que los aspirantes renuncien a sus cargos públicos, para poder competir en la contienda interna.

En conferencia de prensa, desde Hermosillo, el gobernador de Sonora consideró que los interesados en la sucesión presidencial deben separarse de sus responsabilidades gubernamentales, para poder concentrarse en las labores de proselitismo.

"Entre las cosas que estamos planteando y no puedo adelantar más, porque no me corresponde, es precisamente que quien aspire, renuncie", dijo.

"Es, obviamente, altamente probable que el Consejo proponga que quien aspire, renuncie, para que se dedique de tiempo completo a sus actividades de proselitismo, sin afectar el cumplimiento de la responsabilidad que ahora tenga encomendada".

Aunque no ofreció detalles sobre la fecha en la que tendrán que dejar sus cargos, Durazo consideró que será en fechas cercanas a la emisión de la Convocatoria, programada para este domingo 11 de junio.

"La renuncia tiene que ser en una fecha muy cercana a la del Consejo, en el que eventualmente se aprobará la propuesta de la renuncia.

"Será prácticamente inmediata la renuncia de quién es aspiren, pero esa es la propuesta que, a mí, en lo personal, me hace obviamente mucho sentido", expresó.

Este miércoles, REFORMA reveló que el presidente Andrés Manuel López Obrador fijó las reglas para la selección del candidato de Morena.

El mandatario planteó renuncias anticipadas, premios de consolación, evitar confrontaciones y la revisión de casas encuestadoras.

En el caso de las renuncias, se estableció como fecha límite el 15 de junio, es decir, cuatro días después del Consejo Político.

Ayer, el canciller Marcelo Ebrard fue el primero en anunciar su renuncia al cargo, que se hará efectiva hasta el próximo lunes.

Hoy, los senadores Ricardo Monreal, de Morena, y Manuel Velasco, del PVEM, anunciaron sus licencias al cargo como legisladores federales.

Fuentes de la Secretaría de Gobernación, adelantaron que Adán Augusto podría anunciar su decisión justo después del Consejo morenista.

La jefa de Gobierno dio a conocer que tomará su decisión el lunes 12 de junio, día en el que Ebrard dejará la Cancillería.