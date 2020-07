Hubo presiones económicas en 5 reformas más: Monreal

Ciudad de México— Ricardo Monreal, líder de la fracción de Morena en el Senado, aseveró que además de sobornos a legisladores de oposición para aprobar la reforma energética, también los hubo para aprobar cinco reformas más, entre las que se encuentran las reformas educativas y fiscal.

En conferencia virtual, señaló que si bien no cuenta con elementos para señalar a exlegisladores de manera específica, le consta que hubo presiones económicas fuertes para aprobar las reformas.

"Me temo que no sólo en la reforma energética hubo estas presiones económicas para votar a favor, yo recuerdo muy bien ese momento, había presiones fuertes para la reforma educativa, para la reforma fiscal, para la reforma de telecomunicaciones, para la reforma de amparo, incluso para la reforma laboral", señaló.

Monreal recordó que como diputado federal, entonces votó en contra de las modificaciones constitucionales y denunciaron las presiones de sectores interesados en ellas, aunque omitió dar nombres.

"No tengo elementos para referirme a determinados legisladores, soy de los que piensa que los principios de debido proceso y presunción de inocencia deben regir el proceso", expresó.

El coordinador de Morena en el Senado consideró que aún hay mucha tela por cortar, luego de que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, revelara que el Gobierno federal pagó sobornos por más de 52 millones de pesos a legisladores del PAN para aprobar reformas del Pacto por México.

"Me temo que falta mucha tela por cortar y nos falta mucho por conocer, entonces vamos a esperar y espero que en los próximos días vaya aclarándose el escenario jurídico penal de todo este caso tan significativo y emblemático conocido por el caso Lozoya", sostuvo.

Cuestionado sobre los señalamientos en contra del ex Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú y de su esposa por su presunta relación con el caso Odebrecht, dijo que no cree que sean ciertas, pero en caso de haber pruebas deben ser investigadas.

"Tengo claro que su actividad y aportación al País siempre ha sido caracterizada por la honestidad y el desempeño patriótico, no creo que tenga alguna vinculación con el caso Odebrecht, pero de nuevo, me remito a las pruebas, si hay pruebas, investigaciones que relacionen a su esposa, pues se tiene que actuar, en eso ténganlo por seguro, el Presidente no va a generar ninguna situación de excepción a la aplicación de la ley", afirmó.