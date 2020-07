Designa AMLO a Coordinadora de Puertos y Marina

Ciudad de México— El Presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez, como coordinadora General de Puertos y Marina Mercante, mientras se aprueba la reforma constitucional para que la Secretaría Marina se haga cargo del control de todos los puertos.

"En tanto se aprueban estas reformas que voy a enviar al Congreso, voy a informar el día de hoy al Secretario de Comunicaciones, Jorge Arganis, que se nombre en la coordinación General de Puertos y Marina Mercante a Rosa Icela Rodríguez, ella va a ser la Coordinadora General de Puertos y Marina Mercante", dijo en un discurso al inaugurar el muelle de contenedores del Puerto de Salina Cruz.

Icela Rodríguez fue directora general de Participación Ciudadana, de Concertación Política y de Atención Social, cuando López Obrador fue Jefe de Gobierno de la Ciudad, y más tarde la recomendó en el Gabinete de Claudia Sheinbaum.

El Presidente la calificó como una mujer íntegra y comparó su nombramiento con el de Horacio Duarte, como director de Aduanas.

"Gente íntegra, honesta, de los que prefieren heredar a sus hijos pobreza, pero no deshonra, y eso es lo que tiene que caracterizar a nuestro Gobierno", dijo.

En marzo de 2019, Icela Rodríguez comparó a López Obrador con el ex Presidente Lázaro Cárdenas por su defensa, dijo, de las riquezas del subsuelo nacional.

López Obrador dijo que pidió al Secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, que recomiende a los Almirantes que se harán cargo de los puertos, y precisó que para el de Manzanillo Colima ya está Salvador Gómez Mellon, y para el de Lázaro Cárdenas Michoacán, José Luis Cruz Ballardo.

En el Puerto de Salina Cruz, el Presidente resaltó el Proyecto Istmo de Tehuantepec, que incluye la rehabilitación de puertos y carreteras y del ferrocarril transísmico, que unirá los océanos Pacífico y Atlántico, incluso impulsó a terminarlo a pesar de las protestas.

"No debe de haber pretextos de ningún tipo. Ni el mal tiempo ni protestas que paren las obras deben atrasar la terminación de estas obras", dijo.

El Presidente explicó que el proyecto incluye diez parques industriales, cuyos terrenos esperan tener a finales de este año, por lo que urgió a negociarlos si es que son de alguna dependencia de Gobierno o si es que se deben regularizar.

López Obrador recomendó que no se compren los terrenos para evitar el derroche y mejor se convierta a los dueños en socios y se les pague una renta.

"Si se trata de ejidos, de tierras comunales, que se hable con la gente y que no sólo se les compre, sino que se les ayude para que sean socios. No me gustaría que se les pagara y que se derrochara ese dinero. Me gustaría más que ellos aportaron esos terrenos y que el Estado mexicano, mediante algún mecanismo legal, les estuviese pagando una renta para beneficio de toda su familia", dijo.