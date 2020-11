Hay muchos recursos para apoyar a Tabasco, dice AMLO

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Tras afirmar que la situación en Tabasco está más controlada, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que a pesar de la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) hay "muchos recursos" para atender la emergencia.

En un video subido a sus redes sociales, el mandatario reiteró que el Fonden, que fue extinguido el mes pasado junto con otros 108 fondos y fideicomisos federales, se manejaba con mucha corrupción.

"Lo que hemos manejado como criterio, lo material se repone, lo que hay que cuidar es la vida. Yo nunca voy a dejar de apoyar a mis paisanos y a todos los mexicanos en desgracia, el Gobierno tiene que darle atención especial a los que más lo necesitan, eso es la justicia", sostuvo.

"Y aunque ya no existe el Fonden, que lo utilizaban para comprar equipos, para comprar muebles en épocas de inundación, y había mucha corrupción en el manejo de ese fondo, tenemos afortunadamente muchos recursos del presupuesto nacional para apoyar a damnificados y apoyar a todos los que lo requieran".

Acompañado del gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, informó que hay 7 mil 278 personas afectadas en refugios habilitados en la entidad, a quienes prometió que serán atendidas, censadas y apoyadas.

"Vamos a seguir apoyando a los damnificados, está el Ejército con el Plan DN-III, la Secretaría de Marina, con el Plan Marina, está aquí el secretario de bienestar para hacer los censos, apoyar casa por casa, a los damnificados", aseveró.

"Estamos pidiéndole a la gente que siga refugiada en albergues, no les va faltar la comida, no les va faltar lo indispensable".

López Obrador afirmó que cinco personas han muerto a consecuencia de las inundaciones en Tabasco, no obstante, confió en que la entidad saldrá adelante porque ha dejado de llover y la situación en la presa Peñitas está más controlada.

"Tabasco es tierra y es agua, por eso yo digo cuando vengo para acá 'voy a mi tierra , voy a mi agua', hay que manejar esta cultura, la cultura del agua y evitar que haya desgracias, que no haya ahogados.

"De acuerdo a lo que me informó hoy en la mañana Adán, han perdido la vida cinco personas desgraciadamente, todavía ayer me decía que se volteó un cayuco con un señor grande y su nietecita, esto en Jalapa, y otro ahogado en Tenosique, cinco personas han fallecido, esperemos que ya no haya más desgracias".

Desde el malecón de Villahermosa, antes de regresar a la Ciudad de México, López Obrador destacó que si bien el río Usumacinta aumentó su nivel, éste no se desbordó en la capital del estado, ni se ha salido de su cauce, como sucedió en 2007.

"La zona que se ha inundado es la parte baja de Villahermosa, las Gaviotas, la Manga, asentamientos que se han venido haciendo, construcciones en zonas muy bajas, hemos estado batallando para que no haya más aumento del agua", admitió.

"Yo creo que vamos a poder salir adelante sin que se padezca de la inundación de Villahermosa, ya está más controlada la presa Peñita porque ha dejado de llover y hay pronóstico de que no va a llover en estos días, o va a llover poco estos días".

El mandatario advirtió que la situación más compleja se vive en su natal Macuspana, donde el nivel de agua llega hasta un metro y medio de altura en algunas colonias, por el desbordamiento de los Ríos Tulijá y Puxcatán

"La Colonia El Castaño (en Macuspana), que es una colonia de tierras bajas, ahí está como a metro, metro y medio (el agua); desgracias humanas pues relativamente pocas, se ha salvado a mucha gente", añadió.

Alista reunión en Palacio y plan

El jefe del Ejecutivo federal dio a conocer que el próximo martes sostendrá una reunión con los gobernadores de Tabasco y Chiapas, junto con miembros de su gabinete, para buscar una solución estructural al problema de las inundaciones en esa región del sureste.

Como lo anunció hace unas semanas en una gira por esa zona del país, López Obrador adelantó que parte importante del plan será el desazolve de ríos para evitar "tapones" y estancamientos.

"El martes tenemos una reunión en Palacio Nacional con el Gobernador de Chiapas, con el Gobernador de Tabasco, con el director de la Comisión Federal de Electricidad, con el Secretario de la Defensa, con el Secretario de Marina, con el Secretario de Bienestar, con el Secretario de Desarrollo Urbano", dijo.

"Porque vamos a buscar una solución de fondo, estructural, sobre todo que se draguen los ríos, porque están azolvados y por eso se estanca mucho el agua. Estamos hablando de décadas sin desazolve de los ríos, entonces por eso hay tapones y es una olla, no sólo lo que llueve en la sierra en Chiapas, sino lo que llueve en la planicie no tiene posibilidad de salir el agua por el azolve de los ríos".