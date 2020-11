Transfieren a 57 mil elementos de la Sedena a la Guardia Nacional

Agencia Reforma / Elementos de la Guardia Nacional

Ciudad de México— Solo siete de cada 100 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que fueron transferidos a la Guardia Nacional, lo hizo de manera voluntaria, reconoció el instituto armado.

De los 57 mil 665 efectivos de la dependencia enviados a la nueva corporación solo 4 mil 191 lo hizo por su propia decisión, dio a conocer la Sedena en una respuesta de información fechada el 14 de septiembre pasado.

El resto, de acuerdo con soldados transferidos, fue enviado a esa nueva corporación bajo órdenes superiores y con "promesas de crecimiento laboral".

Según el esquema, los nuevos reclutas de la GN fueron capacitados por la Policía Militar con cursos de 984 horas, mientras que los que ya estaban en la Defensa, Marina o en la Policía Federal, realizaron capacitaciones de por 584 horas, vinculados al conocimiento en Derechos Humanos, adiestramiento para hacer un uso profesional y regulado de la fuerza, y para ser primeros respondientes del nuevo Sistema de Justicia Penal.

No obstante, algunos elementos veteranos de la Defensa vieron su paso a la GN en "automático".

En días pasados, la GN cumplimentó seis órdenes de aprehensión contra elementos que participaron en una agresión que culminó con el asesinato de una mujer en Chihuahua, tras la toma de la presa La Boquilla en septiembre.

"A nosotros, en mi unidad, de la noche a la mañana (en agosto de 2019) nos pusieron el brazalete con las siglas de GN, y se nos dijo que ya estábamos laborando bajo esa orden, y así seguimos, no tenemos el nuevo uniforme, en mi caso ni lo quiero, pues soy de la Defensa Nacional y sigo bajó ordenes de mi Coronel, pero ando cargando esa chingadera (de brazalete)", reveló un soldado de Infantería, desplegado en Guanajuato.

De acuerdo con el elemento, le dijeron que la cobertura de soldados en la GN será mientras que ese cuerpo termine de reclutar unos 200 mil efectivos en 2024.

"Yo por ejemplo soy un sargento primero y me ponen una insignia de 'agente mayor' ¿Qué es eso? Ése fue el principal problema de los compañeros que no quisieron pasarse a la GN, y me incluyo, pero fueron órdenes ¿Qué hacemos? Se nos prometió que podíamos regresar a la Defensa Nacional en cuanto se completara el estado de fuerza de la GN", reprochó otro que labora en Quintana Roo.

Los elementos (veteranos y recién reclutados) que fueron dotados de los uniformes de la GN, indicaron las fuentes, han sido objeto de burlas por parte de las tropas de Infantería o de Caballería.

El establecimiento de la Guardia Nacional, implica disponer de las instituciones castrenses en la recuperación y preservación de la seguridad pública y el combate a la delincuencia por un periodo de cinco años, se indicó en el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2020-2024, publicado en junio pasado.

De acuerdo con la SSPC la GN tiene:

96 mil 132 elementos

De los cuales:

57 mil 665 efectivos son de Sedena (en su mayoría de Policía Militar)

23 mil 733 de PF

6 mil 871 de Marina

Y el resto nuevos reclutas (civiles) que han sido capacitados por la Sedena.

Paralelo a esto 12 mil elementos de la Sedena apoyan en las tareas de seguridad de la GN.

Actualmente la Sedena recluta a civiles para ser primero soldado de la Policía Militar con opción de ser asignado a la GN.

La Sedena ofrece un sueldo mensual de 16 mil 259 más 40 días de sueldo por concepto de gratificación de fin de año (aguinaldo) y 20 días de sueldo por concepto de prima vacacional.