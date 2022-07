Hay 38.8% de mexicanos en pobreza laboral, según Coneval

Ciudad de México.— Tras confirmar las cifras de aumento de la pobreza en México, el secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), José Nabor Cruz, informó a diputados que la pobreza laboral no ha podido llegar a los niveles previos a la pandemia de Covid-19.

Señaló que en el primer trimestre de este año, la cifra generada es del 38.8 por ciento de la población en tal situación.

En una reunión de trabajo con la Comisión de Bienestar, el funcionario destacó que se trata de la población que a pesar de tener ingresos económicos, no puede comprar los productos de la canasta alimentaria.

Detalló que en el primer trimestre de 2020, en el inicio de la pandemia, la población en pobreza laboral era de 36 por ciento.

En el tercer trimestre del 2020, la población en dicha condición llegó al 46 por ciento.

"A partir de ahí hubo una tendencia de recuperación y para el primer trimestre de este año se ubicaba en 38.8 por ciento de la población en situación de pobreza laboral, que es comparar solamente los ingresos laborales de las personas y ver quién tiene la posibilidad o no de comprar la canasta alimentaria.

El funcionario expuso a los legisladores las cifras del 2020 sobre el crecimiento de la pobreza en México, en un 2 por ciento, lo que desató reclamos entre diputados de los diferentes grupos parlamentarios.

José Nabor Cruz recordó que la población en situación de pobreza creció de 41.9 por ciento a 43.9 por ciento, lo que significa de 51.9 millones de personas a 55.7 millones de personas.

Además, destacó el aumento de 12 puntos en la carencia a los servicios de salud, pues subió de 16.2 por ciento a 28.2 por ciento de la población, lo que significa 35.7 millones de personas en dicha situación.

La diputada del PRI Frinné Azuara reclamó que el incremento de 15 millones de personas sin servicios de salud se debió a la desaparición del Seguro Popular y a que su sustituto, el Insabi, generó más problemas que soluciones.

"La carencia en atención y la falta de medicamentos se ha incrementado de manera exorbitante en el gasto del bolsillo de los mexicanos; además, el pago de atención médica, la compra de medicamentos, la atención del primer nivel y la atención primaria del país han quedado en manos del sistema privado de salud.

"El colapso del Insabi que ha tenido el sistema de salud ha generado un descontrol, falta de atención y rezago en la atención médica", acusó.

El panista Héctor Saúl Téllez también reclamó que el aumento de la pobreza se dio en forma especial en la carencia de los servicios de salud

"Esto, sin duda, provocado por la mala política, la desaparición del Seguro Popular y mala implementación del Insabi", afirmó.

Aseguró que durante la pandemia se le dio prioridad a las megaobras del presidente, que tuvieron sobrecostos.

El nuevo aeropuerto de Santa Lucía, la Refinería y el Tren Maya han costado más de 400 mil millones de pesos cada una, dijo, mientras aumentaba la pobreza en el país y el sistema de salud se debilitaba, reclamó.

"El dispendio y el despilfarro han provocado la carencia de servicios médicos, de vivienda y en la atención de la pobreza en nuestro país, 15 millones de personas más no tienen servicios médicos", remarcó.

El priista Rodrigo Fuentes Ávila dijo que con las cifras existentes, es necesario revisar el impacto de la política de desarrollo social, porque sólo así se tendrá éxito en los objetivos de erradicar la pobreza, la marginación, la exclusión y la desigualdad.

Los reclamos de los diputados de oposición pusieron a la defensiva a diputados del bloque de mayoría.

El diputado del PVEM, Marco Antonio Natale, justificó que si la pobreza ha crecido, es porque la población también ha aumentado.

"Ahí están las obras de este Gobierno, les duele a los diputados, pero ahí están", dijo sobre el reproche en el gasto en las megaobras del presidente.

Agregó que México vive años de rezago de décadas en atención a la pobreza.

"El rezago social data de muchos años, no es de cuatro años, no quieran resolverlo con una varita mágica, no se puede revertir el daño que se le ha hecho a la sociedad mexicana por tantas décadas", justificó por el aumento de la pobreza en casi 4 millones de personas en los dos primeros años del actual Gobierno.

Por Morena, el diputado Pablo Amílcar Sandoval negó que el Gobierno de López Obrador sea responsable de la población en pobreza.

"No podemos venir a responsabilizar a un Gobierno del desastre que dejaron administraciones pasadas.

Se quejó del cambio de metodología del Coneval, porque ha sido utilizado mal por la oposición para golpetear al Gobierno federal en el tema de la medición de la pobreza.

Cuestionó las cifras sobre salud, al señalar que la encuesta que levantó el INEGI durante la pandemia, de la que toma datos el Coneval para hacer sus mediciones, se hizo por teléfono.

Dijo que la gente había oído de la campaña de desprestigio de la oposición por la desaparición del Seguro Popular y por eso respondió que no tenía servicios de salud.

"No tienen autoridad moral para cuestionar nada", reclamó Sandoval, "solo quieren golpetear al Gobierno que es un referente en políticas sociales contra la pobreza", señaló.

José Nabor Cruz agregó en una segunda intervención que la encuesta sobre los servicios de salud se realizó entre agosto y diciembre del 2020, en la transición del cierre del Seguro Popular y la apertura del Insabi, y cuando no había convenios de colaboración con las entidades federativas.

También informó que la demanda de atención en los consultorios privados de las farmacias subió de 13 millones a 18 millones de personas.

Finalmente, también explicó que los datos de la pobreza laboral consideran el aumento al salario mínimo, por lo que aun así está en dicha condición el 38.8 por ciento de la población.