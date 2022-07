Confunde AMLO capítulo del T-MEC en disputa con EU y Canadá

Ciudad de México.- Los reclamos de Estados Unidos y Canadá a México en el marco del T-MEC sobre temas energéticos al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador nada tienen que ver con el Capítulo 8 del Tratado, que el presidente ha declarado que protege a su política, señalan expertos.

El pasado 20 de julio tanto Estados Unidos como Canadá solicitaron a la Secretaría de Economía el inicio de consultas formales, al amparo del T-MEC, para discutir lo que ellos consideran como trato inequitativo a sus inversiones en energía dentro de México, respecto a las empresas mexicanas.

En tanto, el presidente López Obrador ha expresado en contadas ocasiones que no hay violación al T-MEC y que para ello se incluyó el Capítulo 8 en el pacto comercial antes de su firma.

Gabriela Álvarez, presidenta del Comité de Arbitraje de Inversión de la Cámara Internacional de Comercio en México, explicó que ese Capítulo señala claramente que el País tiene soberanía sobre los hidrocarburos que están en su subsuelo.

En tanto, las consultas a las que han llamado los socios comerciales -que podrían derivar en controversias- se refieren a tratos inequitativos a las inversiones en energía, respecto a la CFE y Pemex.

"Eso (consultas) no tiene nada que ver con que el propietario del subsuelo y de todo lo que se encuentra en el subsuelo es México, eso no está en entredicho y tampoco se le dice a México que no puede modificar su Constitución o cambiar sus regulaciones.

"La respuesta (de AMLO citando el Capítulo 8) no es una respuesta al tema que está en la mesa", manifestó Álvarez.

Recordó que aunque el propietario de los recursos hidrocarburos es México, desde la reforma del 2013 se abrió el sector para otorgar concesiones o contratos a privados para que por un tiempo los pudieran explotar.

Ante ese cambio, explicó, las empresas extranjeras hicieron sus inversiones en México, pero el papel predominante que el Gobierno le ha dado a la CFE y Pemex es considerado por Estados Unidos y Canadá como discriminatorio, pues han sido relegados.

"En la regulación de hidrocarburos existente en México ahorita hay una cláusula que dice justamente lo contrario, que Pemex y CFE no pueden ser tratados para favorecerlos, porque lo que se quiso hacer con la reforma del 2013 es que el mercado de hidrocarburos se abriera en igualdad de circunstancias a todos los jugadores", detalló Álvarez.

Recordó que en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el predecesor del T-MEC, se excluyó el sector energético, por lo que el pacto pasado sólo iba a aplicar para este sector si este mismo se abría a nivel nacional, es decir, si había una modificación a la ley como ocurrió en 2013.