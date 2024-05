Hacen a Xóchitl candidata de 'marea rosa'

Ciudad de México.- Las agrupaciones que conforman la llamada "marea rosa" acordaron respaldar la candidatura de Xóchitl Gálvez (PAN-PRI-PRD) a la Presidencia.

El Frente Cívico Nacional, Sí por México y Unidos, entre otras, por fin se asumieron como promotoras del voto por Gálvez, a quien convocaron el 19 de mayo al Zócalo de la CDMX para comprometerse a "defender la República y la democracia".

Guadalupe Acosta, del Frente Cívico Nacional, manifestó que las agrupaciones que han marchado en defensa del INE y del Poder Judicial no pueden mantenerse neutrales en el proceso electoral.

"Es tan delicado lo que está viendo el País, el peligro que corren nuestras libertades y la democracia, que los ciudadanos que nos hemos movilizado no podemos quedarnos neutrales.

"Por eso hemos decidido llamar a votar por Xóchitl Gálvez para la Presidencia y por Santiago Taboada para la CDMX; no podemos llamar a votar por Máynez porque no tiene ninguna posibilidad de triunfo y no podemos llamar a votar por Claudia porque representa todo contra lo que hemos estado luchando", explicó.

En tanto, Xóchitl Gálvez confirmó ayer mismo que sí asistirá al Zócalo para participar en la concentración anunciada por la "marea rosa".