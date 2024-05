Irá Xóchitl a concentración en Zócalo el 19 de mayo

Celaya, México.- Xóchitl Gálvez, la abanderada presidencial postulada por el PAN, PRI y PRD, adelantó que el domingo 19 de mayo asistirá al Zócalo para participar en la concentración anunciada por la marea rosa.

"Es cierto que voy a ir a la marcha, pero no voy a marchar", aclaró.

En entrevista, Gálvez explicó que sus planes para ese día son "estar en el evento. Seguramente estaré por allí en un restaurante desayunando y bajaré a la plancha (del Zócalo), porque además ese día es el debate".

-¿Por qué has tomado esta decisión?, se le preguntó.

"Porque, al final, yo estoy aquí porque millones de ciudadanos me pusieron. Yo no era la candidata de los partidos. Si no hubiera sido por esa fuerza de ciudadanos difícilmente hubiera podido lograr el millón de firmas que logré", afirmó.

-Tu presencia ¿lastimaría el espíritu ciudadano de la concentración?

"No. Al contrario: creo que los ciudadanos tienen en mí, garantizada, una representante de sus intereses. Y esto dejaría claro que mis intereses no serían sólo los del PRI, PAN o PRD, sino que la cuarta pata de esta gran alianza son ellos. Esa es la garantía. De todas maneras, haga lo que haga, me llegan críticas".

La marea rosa convocó a una nueva movilización para el domingo 19.

"Prepárate! El próximo 19 de mayo la ciudadanía volverá a tomar las calles de todo México. Espera los detalles", publicó la organización Sociedad Civil México en su cuenta de la Red Social X.