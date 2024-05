Yo no le tengo odio a los empresarios: Xóchitl

León, México.- Reunida con los directivos más importantes de los organismos empresariales de Guanajuato, Xóchitl Gálvez prometió un Gobierno apegado a la ley y que quite trabas a los inversionistas.

"Lo que ustedes necesitan es que los dejen trabajar. Yo no le tengo odio a los empresarios", afirmó la candidata opositora ante decenas de empresarios que se congregaron en el Polyforum de esta ciudad.

Acompañada por la candidata al Gobierno estatal, Libia Dennise García Muñoz Ledo, Gálvez reivindicó también su perfil empresarial.

"No pretendo vivir de la política, por eso no he cerrado mi empresa", aseguró para luego ponerse del lado empresarial ante una coyuntura marcada por mejores salarios que han puesto en apuros a los directivos.

"Hoy toda la carga ha sido para el empresario", reconoció y por eso ofreció también aliviar la carga que ha representado para las empresas el factor inseguridad.

Tras señalar que odia la burocracia, la candidata propuso la creación de una agencia para impulsar a los emprendedores.

El anfitrión del evento, Roberto Novoa, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, externó a nombre de los organismos su preocupación por la "amenaza a la democracia" que se respira en el Gobierno lopezobradorista.

"Nos da gusto que una empresaria sea la que represente a la coalición (Fuerza y Corazón por México)", le dijo Novoa a Gálvez.

Por la mañana, en Celaya, la candidata ofreció reconstruir el sistema de salud.