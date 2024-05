'Voy a rebasar a Sheinbaum'

A 28 días de la elección del 2 de junio, Xóchitl Gálvez dijo ayer de que ya empató a la morenista Claudia Sheinbaum y que, incluso, en la semana que comienza la superará.

"No tengan duda, pero necesitamos que no tengan miedo: va a haber amenazas (y) aquí nadie va a tener miedo. ¡Yo no tengo miedo! Yo estoy con ustedes. Sí vamos a poder: ya empatamos en las encuestas y esta semana vamos a rebasar a la Sheinbaum", dijo la candidata presidencial opositora.

Ante seguidores que se congregaron en el Jardín Libertad, la hidalguense convocó a todos los ciudadanos del País a cuidar las casillas en la jornada electoral del primer domingo de julio.

En su discurso, Gálvez deploró que la capital de Colima sea "de las ciudades más violentas del mundo", con 123 feminicidios y 930 asesinatos.

En entrevista, Gálvez recordó que la Alcaldesa de Manzanillo, la morenista Griselda Martínez, había denunciado "los vínculos de la Gobernadora (la morenista Indira Vizcaíno) con el narcotráfico".

También hizo notar que Morena se queja de la inseguridad en Guanajuato, una plaza gobernada por el PAN, pero subrayó que Colima es morenista.

"Y el Presidente no hace nada para ayudar a la gente de Colima, de Zacatecas, de Guanajuato, de Jalisco: se dedica a darle abrazos a los criminales. Tiene un pacto con el narco clarísimo y de eso la gente ya se dio cuenta y no le va a permitir que siga gobernando", dijo.

Además de reiterar su propuesta de que ningún elemento policiaco tendrá un sueldo menor a 20 mil pesos en el País, se comprometió a regresar los Fondos Municipales de Seguridad.

Xóchitl deploró durante el mitin los femicidios que ocurren en la entidad, lo que calificó de "una locura".

"Pero aquí las mujeres van a contar conmigo. Por eso vamos a tener todo un programa de atención de violencia hacia las mujeres. Quien se meta con una mujer en Colima, se va a meter con la próxima Presidenta de la República!", advirtió.

"Dejemos el miedo. El miedo nos tiene paralizados. Que no los engañen, no vamos a quitar los programas sociales. La pensión de Adultos Mayores va a empezar en los 60 años, porque dinero hay".

La abanderada opositora se comprometió a terminar el libramiento de Colima al Puerto de Manzanillo y a construir el Puerto de Cuyutlán.

"Los necesito el 2 de junio. Morena se va a ir. Vamos a construir un país unido, sin odio y sin división. Morena representa la Santa Muerte. Nosotros representamos la vida, la verdad y la libertad. Por eso vamos a ganar", aseguró.

El calorón de Colima acentuó el malestar que Xóchitl arrastraba desde el sábado en Los Cabos, Baja California Sur.

Ayer, después de tomar un vuelo, llegó a Celaya, Guanajuato, aquejada de una fuerte gripa.

Después de instalarse en la habitación de su hotel, una enfermera subió a su habitación para aplicarle una prueba Covid.

Pasadas las 18:00 horas, el hotel fue resguardado por elementos del Ejército con vehículos artillados. Celaya es la ciudad más violenta de Guanajuato.

Este lunes, por la mañana, Gálvez presentará su Plan de Salud, y por la tarde, en León, participará en una marcha.