Galería: Rostros e historias tras la tragedia del Metro

"No, no eran solo 25 personas que fallecieron en un "accidente" eran los hijos, padres, esposos, hermanos y amigos de alguien más, estoy segura que la gran mayoría venía de regreso después de un arduo día de trabajo, ellos no tenían la fortuna de poder trabajar desde casa, tenían que arriesgarse todos los días para salir a buscar el sustento"

Así lo expresa Claudia Bohorquez, uno de los tantos mexicanos conmovidos por la tragedia del colapso de la Línea 12 del Metro en la ciudad de México, la noche del lunes 3 de mayo.

"Como madre siento el dolor de las madres que perdieron a sus hijos en el "accidente" provocado por la ambición y corrupción de otros, siento el dolor de Marisol madre de Brandon quien lo buscó toda la noche con la esperanza de encontrarlo con vida y que tristemente ayer lo identificó entre los fallecidos, tenía 12 años", comparte Claudia en un mensaje que se suma a los miles que se comparten en las redes sociales.

Marisol tuvo que identificar a su hijo en la morgue. Tenían planes para pasar juntos el 10 de mayo.

La historia de Brandon, y el dolor que siembra su partida en sus seres queridos es compartido por otras 24 familias que viven el luto inesperado.

Enrique, el novio de Nancy Ledezma, aún no da crédito a lo sucedido.

"Mi Nancy, me dio mi último beso, fuimos a cenar y la fui a dejar al metro, al llegar a mi casa supe del accidente del metro y después de muchas horas de buscarla por hospitales, me enteré que había fallecido”, narró ante un medio de comunicación. Nancy tenía 23 años.

Detrás de cada víctima, una historia y un dolor.

Javier Rey, era originario de Monterrey; Ismael Salazar Juárez, era aficionado al Cruz Azul: Immer del Aguila Pineda, era líder juvenil y miembro del distrito de las Flores. Viajaba del Aeropuerto a Mixquic y tomó el Metro a las 10 de la noche escasos 20 minutos antes del colpaso.

Jesús Baños García, de 29 años, salió esa noche tarde de su trabajo y abordó la Línea 12, para llegar a su casa. Trabajaba en una fábrica cerca de la estación Periférico Oriente y abordaba con regularidad la Línea 12 para llegar a su hogar donde dejo a una niña de 7 años.

Alejandro Mendoza Vega, también regresa a casa. Falleció a escasos 7 kilómetros del lugar donde lo esperaba su familia. Angélica Segura Osorio era empleada de una zapatería. Volvía de su jornada.

Gabriela Ramírez Medina y Juan Luis Díaz Galicia, tomaron el metro juntos. Como usalmente lo hacían para volver al hogar que compartían. El joven matrimonio fue identificado por sus familiares en distintas morgues de la ciudad de México.

José Juan Galindo Soto y su esposa Evelyn circulaban sobre avenida Tláhuac. Regresaba a su casa luego de una visita médica de rutina al odontólogo. De pronto una pesada trabe de concreto aplastó el vehículo en el que viajaban. Evelyn fue rescatada casi de inmediato aunque con heridas considerables. José Juan murió en el lugae.

JOSE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ

JUAN LUIS DIAZ GALICIA

MELITON VELASCO LOPEZ

ANGELICA SEGURA OSORIO

LILIANA LOPEZ GARCIA

MARIO ALBERTO BAUTISTA SANCHEZ

IMMER DEL AGUILA PINEDA

MIGUEL ÁNGEL VAZQUEZ CASTELLANOS

CHRISTIAN LOPEZ SANTIAGO

JESUS BAÑOS GARCÍA

LORENZO ISLAS CRUZ

BRANDON GIOVANNY HERNANDEZ TAPIA

ALEJANDRO MENDOZA VEGA

SERGIO VALENTIN RODRIGUEZ SALCEDO

CARLOS EMANUEL PINEDA BERNAL

SANTOS REYES PEREZ

EVARISTO LUCAS SANTIAGO

GILDARDO RODRIGUEZ GALICIA

NANCY LEZAMA SALGADO

GABRIELA RAMIREZ MEDINA

RENE JORGE GARCIA MENDEZ

IDELFONSO BARRIOS CASTAÑEDA

ISMAEL SALAZAR JUAREZ

MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA FLORES

JOSE JUAN GALINDO SOTO