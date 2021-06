Rechaza Slim que L-12 tenga vicios de origen

Ciudad de México— Tras calificar el desplome de un tramo de la Línea 12 del Metro como una desgracia, el empresario Carlos Slim afirmó que la obra estuvo bien hecha y rechazó que tenga vicios de origen.

En entrevista, al término de una reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, aseveró que la obra, construida por el consorcio integrado por ICA y Carso, de Carlos Slim, fue hecha por los mejores especialistas.

"Yo estoy convencido de que lo hicieron los mejores calculistas de México, hicieron los cálculos, el diseño y si recordarán en octubre de 2012, por ahí de noviembre, en octubre, se dio el visto bueno ya al proyecto y a lo que se había hecho por los expertos internacionales, por lo cual yo estoy convencido de que desde su origen no tiene vicios", aseveró.

"Y tan es así que se subió el presidente de la República, el Jefe de Gobierno y el Jefe de Gobierno electo, nos invitaron a muchas gentes a recorrer, recorrimos como 12 kilómetros y como saben ustedes funcionó y han viajado millones de mexicanos, de personas".

Tras destacar que la llamada Línea Dorada ha transportado a 144 millones de personas en promedio al año, Slim dijo que la obra ha tenido varios "efectos" desde su apertura, como 12 sismos de 6.5 o más de intensidad.

"Entonces no cabe duda que estuvo bien hecho", aseveró.

"Sí, (el desplome) es una desgracia, pero lo que le digo es que estamos convencidos en su origen no tuvo ningún problema, tanto que se usó por cientos de millones de personas".

Abundó que las empresas encargadas de la obra dieron mantenimiento a la misma y no encontraron vicios ocultos ni "ningún problema" durante los primeros tres años.

"No se determinó ningún problema, entonces creo que en su origen no tiene ningún problema (...) se están haciendo investigaciones y estudiando que pasó, porque pasó, etc. hay que esperar a que salga y que se discuta", expresó.

"Además se están estudiando por varios lados (las causas), no solamente por el peritaje".

Slim refrendó que el objetivo es "reestructurar" la Línea -que no reconstruirla- para que esté en funcionamiento en un plazo máximo de un año.

-¿Se tendría que reconstruir?, se le preguntó al salir de Palacio Nacional.

"Reconstruir no, reestructurar, rehabilitar, reestructurar, es importante para que la gente lo pueda seguir usando, el Presidente habló de que él encabece esta idea, este concepto, este proyecto, y que se pueda poner a disposición de todas las personas que lo usan a la brevedad posible, al cabo de 12 meses".

-¿Sería por cuenta de ustedes?, se le insistió.

"Sí, sí, nosotros", respondió el empresario.

Cuestionado sobre si las obras se licitarían o adjudicarían, Slim dijo que primero se determinará la "reestructura adecuada" para darle factores de seguridad a la obra.

"Los que ya tiene, la regulación de la Ciudad de México, también obviamente con los sismos, y por supuesto, como eran los protocolos antes, que cuando haya sismos de cierto grado se haga una supervisión integral de todas las líneas, entonces esa es la idea", comentó.

-El Presidente dice que la gente está en todo su derecho de reclamar, se le inquirió al Ingeniero.

"Claro, y hay que atenderla, hay que cuidarla, y también pues se ha suspendido el transporte de 400 mil personas diarias, ese es otro problema; se transportaban ahí cientos de millones de personas y hay que investigar qué es lo que pasó, que después de 10 años ocurriera esto", agregó.