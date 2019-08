Fallan sistemas de Banorte y Bancomer a nivel nacional

Ciudad de México.- Usuarios reportaron una falla a nivel nacional en los sistemas operativos de Banorte, BBVA y Citibanamex, lo que afecta la operación en sucursales y aplicaciones móviles.

El 14 de agosto, Banorte había presentado las mismas irregularidades en sucursales, por lo que sus clientes empezaron a reportarlas.

Hasta el momento se desconoce el motivo de la falla en sus servicios.

Banorte respondió a clientes en redes sociales que tiene detectada la situación y se encuentra trabajando para restablecer el servicio.

"Hemos detectado el detalle con las sucursales, vamos a escalar el caso para que el sistema se normalice", dijo.

El área de comunicación del banco dijo que se trató de una intermitencia momentánea.

"El servicio funciona con normalidad. Se presentó una intermitencia momentánea en el servicio en sucursales. Fue plenamente restablecido y estamos operando normalmente", informó.

Además, usuarios de redes sociales reportan fallas en sistemas operativos y aplicaciones móviles de BBVA, SPEI y Citibanamex.

"Hola me podrían indicar si existe una falla en la app? no me deja enviar transferencias me dice Servicio temporalmente no disponible acude a sucursal", reportó un usuario vía Twitter.

"Te informamos que por el momento el servicio de transferencias SPEI está fuera de servicio, sin embargo ya estamos trabajando en esta situación para darte un buen servicio, únicamente te pedimos un breve tiempo de espera e intentarlo más tarde", contestó BBVA.