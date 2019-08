Protestan africanos en Chiapas por 'paso libre por el país'

Tapachula— Migrantes africanos marcharon en esta ciudad para exigir paso libre por el país y en rechazo a la opción de refugio del Gobierno mexicano.

En el día 12 de sus protestas en la frontera sur, también se opusieron a la oferta del Instituto Nacional de Migración de revisar caso por caso.

La dependencia informó que para atender a esa población abrirá una nueva oficina en Tapachula a partir del lunes 2.

"Nosotros estamos protestando por lo que publicó migración ayer, rechazamos que nos atiendan individualmente, queremos que nos atiendan colectivamente en la estación migratoria en donde estamos viviendo desde hace tres meses", expresó uno de los africanos.

Los migrantes, quienes se movilizaron de la Estación Migratoria Siglo 21 al Parque Central Miguel Hidalgo, acusaron que han sido víctimas de discriminación y racismo por parte de las propias autoridades.

"En las protestas, los policías federales nos han llamado monos a los inmigrantes, no somos monos", dijo uno de los africanos.

Además, exhibieron pancartas con sus demandas.

"Nosotros sólo queremos transitar", "No queremos refugio" y "No somos apátridas, criminales y objeto de interés político", se leía en las cartulinas.

Organizaciones como Médicos del Mundo, Una Mano Amiga, Servicio Suiza para Refugiado, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C e Iniciativas para un Desarrollo Humano acompañaron la movilización de aproximadamente 200 extranjeros.

Los africanos cumplieron 12 días de protesta para pedir al Gobierno federal les permita seguir su camino hacia los Estados Unidos, ya que están varados en la frontera sur en condiciones de precariedad y sin avances en trámites de regularización, algunos de los cuales llevan hasta seis meses en proceso.

Según la Asamblea de Migrantes Africanos y Africanas, unos 3 mil de ellos están sin empleo, comida o lugar para dormir.