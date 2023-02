Eximen a Sosamontes en la Estafa Maestra

Ciudad de México.- Ramón Sosamontes, exjefe de la Oficina de Rosario Robles en la Sedatu y la Sedesol, libró ayer el caso de una contratación supuestamente ilegal de 203 millones de pesos en el caso de la Estafa Maestra.

Gustavo Aquiles Villaseñor, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, dictó la no vinculación a proceso en favor del ex funcionario, al estimar que no hay elementos para acreditar el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, confirmaron fuentes judiciales.

La Fiscalía General de la República le atribuyó en este expediente haber sido parte del convenio que firmaron la Sedesol y Radio y Televisión de Hidalgo (RTH), el 20 de enero de 2015, para los spots de la campaña publicitaria "Dos años cumpliendo", de la Cruzada contra el Hambre.

Conforme a los antecedentes de la carpeta de investigación, este acuerdo en realidad ascendió a 601.6 millones de pesos, pero Sosamontes supuestamente participó en un apartado cuyos costos fueron de 203.7 millones de pesos.

Los conceptos de pago fueron el diseño, edición de audio, video y gráfico para piezas de comunicación, evaluación de hábitos de consumo de medios y aplicación de sondeos de opinión para medir el alcance de la campaña, entre otros.

A diferencia de otros convenios de la Estafa Maestra, en este asunto la Auditoría Superior de la Federación descubrió que una parte de los recursos fueron transferidos al extranjero.

Fueron 40.6 millones de pesos del total los que se triangularon, a través de factureras, a China, Ecuador, Bélgica, Israel, Corea del Sur, Estados Unidos y Paquistán.

El Juez Aquiles Villaseñor estableció que, contrario a lo sostenido por la Fiscalía General de la República, en este caso no es aplicable la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público.

Lo anterior, porque el convenio de la Sedesol se hizo con un ente público descentralizado y la Ley referida aclara que en ese supuesto no podrá ser aplicada.

Aquiles Villaseñor también puntualizó que la subcontratación con "factureras" que llevó a cabo RTH tampoco puede ser atribuida a Sosamontes.

La primera vez que Sosamontes fue citado a una audiencia de imputación por este asunto fue el 14 de octubre de 2021, pero por razones diversas su comparecencia se fue difiriendo hasta que finalmente ayer se presentó ante el impartidor de justicia y libró el delito.

Esta determinación puede ser impugnada por la Fiscalía General de la República ante un tribunal colegiado de apelación.

El Juez Aquiles Villaseñor es el mismo que en noviembre pasado dictó la primera sentencia absolutoria de la Estafa Maestra, a Juan de Dios Nochebuena Hernández, exrector de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM) de Hidalgo.

En aquella ocasión, el impartidor de justicia dijo que no existía delito en la contratación acusada de indebida y que la conducta que le reprocharon a Nochebuena debía ser sancionada por la vía administrativa y no penal.

El juzgador prácticamente se encuentra en solitario con este criterio jurídico, pues sus colegas en su mayoría han procesado a todos los imputados con acusaciones similares. Los pocos que en principio no dictaron una vinculación a proceso, más tarde recularon.

De 70 años de edad y originario de Guerrero, Sosamontes militó en el Partido Comunista Mexicano y el Partido Socialista Unificado de México, además de que es uno de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática, organización que nació en 1989.

Implicado años más tarde en los "videoescándalos" de Carlos Ahumada entre 2004 y 2005, en el sexenio pasado se sumó al equipo de trabajo de Rosario Robles y fue su Jefe de Oficina de la Sedesol, de 2012 a 2015, y en la Sedatu, de 2015 a 2018.