Exhiben afición de hijo de líder minero por armas

Agencia Reforma

Ciudad de México– Napoleón Gómez Casso, hijo del senador y líder minero Napoleón Gómez Urrutia, tiene la afición de almacenar armas y viajar con ellas en avión, de acuerdo con una investigación del portal LatinUs de Carlos Loret de Mola. “El senador Napoleón Gómez Urrutia, conocido como Napito, y su familia tienen un grueso expediente. Hoy revelamos cómo su hijo, Napoleón Gómez Casso, confiesa almacenar armas, incluyendo armamento no registrado, y transportarlo en avión”, introduce el periodista.

Además de ostentar una colección de al menos 30 vehículos de lujo y motocicletas, el hijo resultó “fanático de las armas”, destaca.

En el reportaje aparecen imágenes de Gómez Casso desenfundando un arma y haciendo tiros a distancia.

“Es hijo del senador por Morena y líder minero Napoleón Gómez Urrutia”, quien “presume su gusto por las armas en redes sociales”, refiere el reportaje.

“Amigos quiero una P10c pero desgraciadamente ya estoy en el límite de armas que puedo tener. Pase (sic) un revolver (sic) hace tiempo a nombre de mi esposa que fue un regalo de mi abuelo y mi pregunta es si puedo registrarle otra para protección de domicilio que ya tiene”, se lee en uno de los mensajes escritos por Gómez Casso en la página de Facebook CZ en México, con las iniciales de la denominación de un arma checa.

“No me quiero deshacer de ellas (de las armas). Todavía tengo 5 más que no he querido registrar por lo mismo. Son una mamada las leyes de este país”, consideró.

El hijo del senador también deploró que se perciban “las intenciones claras de cada vez meter más restricciones hasta que decomisen las armas legales. Sobre mi cuerpo muerto, me quitarán las armas”.

En México, se explica, la Ley Federal de Armas y Explosivos limita la posesión a un arma para protección de domicilio y, en caso de estar inscrito en un club de caza o tiro, el propietario tiene derecho a registrar nueve armas largas de características deportivas y un arma corta calibre 22.

El hijo del líder minero confesó también, según el reportaje, que suele viajar en avión con sus armas. De hecho, preguntó si podía viajar con cargadores, considerados por algunas aerolíneas como artículos peligrosos.

En enero pasado, Gómez Casso ya había considerado como “estúpida la regulación de armas”. Escribió: “Le tenían miedo a una revolución y nos jodieron. Después de la matanza de los estudiantes había mucho malestar social y el gobierno de Echeverría tenía miedo a una revolución”.

“Una ley estúpida por qué (sic) lo único que provoca es que los ciudadanos honestos no nos podamos defender con la misma capacidad de fuego que los delincuentes que no siguen las leyes y ya están convencidos a cometer un delito y les vale si su arma es de uso exclusivo del Ejército. Nosotros que si seguimos las reglas somos los únicos perjudicados. Pero explícale eso a los pendejos liberales, noticieros y políticos”, indicó.