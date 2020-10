Prioriza AMLO ayuda a damnificados en su tierra

Benito Jiménez / Agencia Reforma / El presidente durante su recorrido

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a tres Secretarías de Estado priorizar las labores de auxilio, alimentación y reconstrucción en las zonas afectadas por las inundaciones en su tierra, el estado de Tabasco.

Durante un acto de supervisión del primer tramo del Tren Maya, en Chiapas, el mandatario informó que existen por lo menos 30 mil viviendas afectadas por el paso de la tormenta tropical "Gamma" y, sobre todo, por el aumento en el desfogue de la presa Peñitas, anunciado desde el pasado 3 de octubre

El jefe del Ejecutivo reveló que este día, tras aterrizar en el aeropuerto de Villahermosa, sostuvo una reunión privada con el gobernador de Tabasco, Adán Augusto Gómez, para evaluar los daños y las acciones de respuesta.

Detalló que giró instrucciones al secretario de Bienestar, el también tabasqueño Javier May, para que se coordine con el Gobierno local.

Además, dio a conocer que la subsecretaría de Desarrollo Territorial y Urbano deberá poner en marcha 30 mil acciones de vivienda para atender la zona.

Frente al general Luis Cresencio Sandoval, el presidente informó que elementos de la Secretaría de la Defensa ya están en las zonas afectadas para brindar ayuda y alimentación a los afectados.

"Quiero enviar un saludo muy fraterno, cariñoso, a mis paisanos tabasqueños que están sufriendo por la inundación. Ahora que llegamos a Villahermosa me entrevisté con el gobernador Adán Augusto López Hernández, con el secretario de Bienestar, Javier May, que está encargado de atender a los afectados por las inundaciones y me informaron de la situación de Tabasco. Calcula que hay alrededor de 30 mil viviendas afectadas por las inundaciones", dijo.

"Di la instrucción de que se mantengan trabajando de forma coordinada el gobernador, el secretario de Bienestar, va a intervenir también la Secretaría de Desarrollo Urbano y ya contamos, como siempre, con el apoyo de la Sedena que está ayudando con la alimentación y ya está aplicándose el DNA-III".

El mandatario reconoció que las inundaciones están relacionadas con el desfogue de la presa Peñitas y reprochó el manejo que se ha dado a los embalses y que el líquido no sea utilizado para generar electricidad, ya que tienen prioridad los productores privados.

Ante el panorama, anunció que el próximo fin de semana realizará una gira por la zona, en donde anunciará un nuevo plan para el manejo de presas del Río Grijalva.

"En buena parte tienen que ver con el mal manejo de las presas, son inercias que quedaron desde que se privilegiaba a las empresas particulares que le venden energía a la CFE. Se dejó de turbinar durante mucho tiempo para no competirle a las empresas particulares y eso provoca que los vasos, los embalses, estén llenos siempre", refirió.

"El domingo que regrese vamos a tomar una decisión definitiva, nunca más se va a poner en riesgo a la población, vamos a presentar un programa de control de las presas del Río Grijalva".

Por otro lado, al hablar sobre los avances en la construcción del Tren Maya, el Presidente celebró el compromiso de las empresas privadas para concluir la obra a tiempo y sin incremento en los costos.

Rogelio Jiménez Pons, titular de Fonatur, informó que, en el primer tramo del Tren, que va de Palenque a Escárcega, existe un avance del 45 por ciento en el proyecto ejecutivo.

La secretaria técnica del INAH, Aída Castillejos González, señaló, de acuerdo con un primer análisis, que se han reportado mil 773 sitios arqueológicos en las zonas aledañas a la ruta del Tren Maya, cuya preservación estará garantizada.

Joao Barreira, de la Mota Engil, reconoció que, ante la pandemia de Covid-19, prevalece la incertidumbre sobre las afectaciones en el desarrollo económico.

Sin embargo, sostuvo que están en condiciones de cumplir con los contratos firmados.

"Nos esperan tiempos de incertidumbre, se menciona en todos lados del mundo que se vivirá una difícil recuperación como consecuencia de la devastación de la pandemia del Covid, el reto será enorme, pero no hay duda de que México saldrá adelante más fuerte que antes", expresó.

"Señor presidente, cuente con nosotros para la ejecución de esta obra, se terminará en tiempo y forma, calidad y costo".