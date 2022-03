Evita AMLO a seguidores; alega veda por revocación

Oaxaca, México.— En el segundo día de actividades en Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López supervisó la carretera que va de Salina Cruz a la capital del Estado.

El mandatario realizará esta supervisión en helicóptero acompañado por el gobernador Alejandro Murat y el secretario de Marina, Rafael Ojeda.

Aunque a su paso la gente se arremolinó para saludarlo, el tabasqueño explicó a sus seguidores que no podía hablar por la veda de la consulta de Revocación de Mandato.

"Decirles que no puedo bajarme porque hay una veda y no quiero que me vayan a cepillar los del INE", dijo a la gente de Matías Romero con un altavoz desde su camioneta.

En la mañana de este sábado acudió al puerto de Salina Cruz a supervisar el corredor del Istmo.

Tras encabezar ayer una ceremonia por el 84 aniversario de la Expropiación Petrolera en la Refinería de Minatitlán, Veracruz, se trasladó a Oaxaca para supervisar la puesta en marcha del Tren Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec.