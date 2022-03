Cruzan consejeros de INE y morenista reclamos por decreto

Ciudad de México.— El consejero electoral Uuc-Kib Espadas hacía muecas y anotaba las descalificaciones que hacía el representante de Morena ante el INE, Mario Llergo.

Sirvientes del antiguo régimen y oligarquía, Consejo General no ciudadano sino estamento de modernos conservadores y auténticos neoporfiristas, fueron algunos de los calificativos que enlistó el morenista.

Los acusó de llevar dos años intentando socavar y derrotar a Morena y su líder moral, Andrés Manuel López Obrador, torciendo la ley.

Por ello, justificó, Morena en el Congreso emitió el decreto que permite al presidente y servidores públicos hablar sobre revocación de mandato, para que el INE no se extralimite en la interpretación y aplicación de la norma para controlarlos o callarlos.

"Alto, no más incidías, intrigas, no más ataques en contra del Gobierno y el presidente", arengó el diputado durante la sesión del Consejo General, cuando se presentó un informe sobre el avance del proceso de revocación.

Enojado, Espadas, quien recordó su lucha como ex militante de partidos de izquierda, le respondió que no aceptaba ninguno de sus calificativos, y le exigió demostrar sus calumnias.

"Reclamo de los calumniadores que puntualicen en qué momento los aquí presentes, uno por uno, hemos servido a qué oligarquía, a qué conservadores, en qué actos de fraude electoral se nos ha visto involucrados y por qué no se nos ha sometido a juicio político", le gritó al morenista, golpeando con el dedo pulgar la mesa.

El consejero José Roberto Ruiz acusó a Llergo de falso demócrata, y envolverse en la bandera de la democracia cuando él y su partido en el Congreso violan constantemente la ley.

Y le enlistó algunos ejemplos: hacer un fraude a la Constitución con un decreto argumentando interpretación cuando la norma es clara, quitarle atribuciones al Tribunal Electoral cuando se trata de actos arbitrarios del Congreso, o no respetar la ley sobre devolución de prerrogativas.

"¿Quién se merece esta tarde calificativos? ¿Quién si trae hechos y argumentos de lo que se acusa? Yo sí acuso al diputado Llergo de ser un falso demócrata. Caso por caso, reformas que son regresivas para la calidad de la democracia. Revise qué está haciendo como legislador antes de venir aquí a acusar", soltó.

Uno a uno, los consejeros le hicieron frente a Llergo, incluso algunos le recordaron que él sí representaba al antiguo régimen, pues mientras ellos defendían la democracia desde trincheras ciudadanas, él era parte de lo que hoy acusa. El diputado militó en el PRI hasta 2015.

"Lamento su tono, lamento su estridencia, lamento sus descalificaciones que no abonan a un debate constructivo, al proceso de revocación mismo", agregó Martín Faz.

Diez de los 11 consejeros electorales -Norma de la Cruz no habló- le exigieron a los morenistas pruebas de las acusaciones en su campaña contra el INE y advirtieron la ilegalidad del decreto aprobado.

Espadas pidió que se transmitiera un fragmento de la mañanera de este viernes, en el que el tabasqueño se refiere al decreto como "una reforma", por lo que demuestra, dijo, cómo el Congreso hizo una modificación a la ley fuera de los plazos legales, disfrazándola de interpretación.

Otros consejeros le leyeron lo que dice textualmente la Constitución y la Ley Federal de Revocación de Mandato, reformas aprobadas por Morena, y en las que se establece que el INE "será la única instancia a cargo de la difusión" de dicho ejercicio.

Jaime Rivera afirmó que los propios morenistas establecieron que la revocación se rija por Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual aclara que cualquier modificación a la norma electoral deberá aprobarse 90 días antes de iniciar el proceso, lo que se haga posterior a esto no es retroactivo.

Algunos aclararon que comparten la postura de que todos los funcionarios pueden opinar sobre un ejercicio de revocación, sin embargo, apuntaron, Morena no lo estableció así en la norma.

"No hay decreto que pueda vulnerar la Constitución. Entiendo que hay quien quiere volver letra muerta a la Constitución, desde posiciones no constitucionales y no democráticas", recriminó Ciro Murayama, quien arremetió que los únicos que cambian las reglas a mitad del partido son los tramposos.

Consejeras aprovecharon para recordarle a los morenistas y al Presidente que se instalaron 57 mil casillas, porque ni la Cámara de Diputados ni su Gobierno quisieron dar más recursos, pese a que es un ejercicio que ellos promueven.

Aclararon, después de que el tabasqueño pidió a la gente irse a dormir desde una noche antes a las casillas, que habrá una boleta para todos los ciudadanos, y en el 58 por ciento de los casos las mesas estarán en el mismo lugar que en otros procesos.

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, cerró la discusión pidiendo a los morenistas "dejar de escucharse a sí mismos" para prender la radio o televisión y darse cuenta de los miles de spots que pasan todos los días.

"Quienes promueven la revocación de mandato, paradójicamente, son quienes están obsesionados por boicotear el trabajo de organización, construyendo narrativas falaces.

"Mentir es engañar, es una manera más de hacer trampa, la gente está cansada de los tramposos. No descarrilen este proceso porque ahuyentarán a la ciudadanía de las urnas", demandó a Morena.