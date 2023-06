'Estoy listo para cuidar casillas o ser candidato'

Ciudad de México.- Tras mucho pensarlo, el senador Germán Martínez se mete en la ruta que desembocará en la meta del 24, justo a un año de que se celebren los comicios presidenciales.

PUBLICIDAD

Ex dirigente panista y ex morenista desencantado con la 4T, el abogado constitucionalista dice estar listo para cuidar una casilla o para figurar como candidato en la boleta presidencial.

El michoacano sostiene que Morena no es invencible, aunque advierte que no debe articularse una campaña basada en el odio contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Con humildad lo digo: pongo el letrero de 'se ayuda'. No pongo el letrero de 'candidato'. Para mí, escojan la trinchera y yo estoy dispuesto a encabezar o a estar en la retaguardia. Yo soy todo terreno porque yo no me reservo nada para transformar al país y para igualarlo", dijo en entrevista.

Germán Martínez (56 años) llegó a Morena de la mano de Andrés Manuel López Obrador, quien le ofreció primero un escaño y luego la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuya abrupta renuncia marcaría una ruta que han seguido varios ex funcionarios.

"No debe hacerse una campaña basada en el odio a López Obrador. Una campaña en el odio a López Obrador va al fracaso. No es política ni es éticamente sostenible", previene.

--Cuando dices que puedes tanto estar en la retaguardia o encabezar, ¿has pensado en buscar a los partidos políticos?

En la vanguardia y en la retaguardia, yo sé estar. Sé estar en la defensa y sé estar en el ataque. Tengo experiencia de primer nivel y tengo experiencia de cuidar casillas electorales. Yo no buscaría a los partidos: yo ya les toqué la puerta a los tres partidos.

--¿Y qué respuesta recibiste?

Que ellos respondan. Y ahí está parte de la invitación. Hacer política es convocar. No es generar enconos, no es generar miedos, sino generar esperanza y generar optimismo. Yo insisto que no se debe hacer una campaña basada en el odio a López Obrador, sino en cómo igualamos a este país.

Yo no metería a la cárcel a López Obrador. Preferiría meter medicinas a los hospitales, meter a los soldados a sus cuarteles, meter criminales a las cárceles. Criminales que venden drogas, que matan mujeres, que desaparecen mexicanos. A eso me dedicaría...

--En esta tesitura, ¿qué sigue para ti?, ¿qué pasos vas a dar en los próximos días?

Yo vivo el presente. Yo estoy, como se dice en el mundo militar, yo estoy en la reserva y estoy a las órdenes de quienes organicen los procedimientos electorales y allí estoy. No actúo por miedo, pero tampoco actúo por cobardías ni por encono. Yo estoy listo para cuidar una casilla en el 2024 y estoy listo para que lo que quieran disponer quienes hacen los procedimientos.

--¿Estás dispuesto a participar en unas elecciones primarias para buscar la candidatura de la oposición?

--Yo estoy listo para que me convoquen. Ese esfuerzo es un esfuerzo ciudadano, que hay que cuidar y ese esfuerzo es un esfuerzo ciudadano que debemos cuidar y que debemos respetar a quienes lo están construyendo. Yo sí me convocan, voy.

--Pero los interesados son los que se registran a unas primarias... ¿Te registrarías?

Es de convocar, al final del día ese es otro carrito. Yo no tengo ni ese carrito ni los otros carritos. Yo insisto en que esto es de convocar y es de invitar y estoy listo para que a mí me pongan en el lugar que digan: si quieren que cuide de una casilla, con toda humildad la cuido. Si quieren que aparezca en una boleta electoral, con toda humildad me pongo en la boleta a disposición de los ciudadanos

--¿Crees que Morena es invencible?

No, absolutamente es derrotable. Estoy plenamente seguro, y de eso está seguro el Presidente, por eso radicaliza, porque como Brasil, Estados Unidos, como Inglaterra, como Francia, como México, la elección va a estar cerrada. El que gane va a ser con una victoria cerrada, con independencia del Estado de México, pero el derrotismo de la Oposición cabalga en favor de Morena. Yo soy optimista porque el país es más grande que sus presidentes.

--¿Qué no debe hacer la oposición si es que pretende vencer en las urnas a Morena?

No debe hacer una campaña de odio en contra de López Obrador y debe arrebatarle la bandera de por bien de todos, primero los pobres. Esa bandera merece eficiencia. Lo que no debe hacer es llenar de encono, de enojo al país: lo debe llenar de esperanza y creo en que los mexicanos queremos aspirar a algo mejor. Yo soy aspiracionista al 100 por ciento. Aspirar a un coche mejor, a una casa mejor, a una educación mejor, por supuesto que eso sí debe abrazarlo la Oposición. La otra: la Oposición tiene que estar unida y el liderazgo tiene que ser un liderazgo decente.

--¿Tú ves a Claudia Sheinbaum como la candidata de Morena?

Sí, y Adán Augusto le va a levantar la mano y que ya el lunes van a empezar los berrinches y el crujir de dientes en las corcholatas, pero el destino de las corcholatas es la basura.

--Tú formaste parte de la 4T. ¿Estás desencantado de la 4T?

--La respuesta es sí, como lo comprobamos en 2021: nueve millones de mexicanos votamos en contra de Morena del 2018. Pero necesitamos más de estos.

--A un año de la elección, ¿qué podrías sugerirles a los dirigentes de Va por México?

Que ya nos decidamos por un procedimiento, por debates y por un procedimiento que decida ya a quien debe encabezar esta lucha sin que se descuide abajo, las capitales y las gubernaturas que se van a elegir. Un esquema de primarias con debates y que no se pierda de vista el para qué, que el país hay que igualarlo.

--¿De qué método eres partidario?

Del que más participe la sociedad: encuesta, primarias, en el que más se abra la sociedad, en el que más participe la gente. Y que los partidos se encarguen de repartir las diputaciones y las senadurías plurinominales. Que los presidentes de los partidos encabecen las listas plurinominales. Ya que no estorben, que ayuden.

--¿Qué cargas en las alforjas?

No pongo ninguna condición. Yo no ando poniendo condiciones: yo pongo a mi disposición el talento que pueda tener, pero no soy yo quién dice qué traigo en las alforjas. Eso que lo digan los mexicanos. Yo no estoy dispuesto a condicionar nada, sin reserva alguna participo en la trinchera en que me pongan

--Al bote pronto, ¿cómo te defines?

Como un michoacano valiente...