Estoy feliz, feliz, feliz: AMLO

Ciudad de México.- Al mostrar los resultados de Morena y sus aliados en las Gubernaturas y la Cámara de Diputados, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que está "feliz, feliz, feliz", porque el proyecto de transformación que encabeza seguirá.

"Lo que más me apuraba era que pasara la elección sin incidentes, que se hiciera valer la democracia, eso era lo que más me importaba y estuvimos muy pendientes para evitar la violencia para dar garantías a la gente para salir a votar sin temor. Si a eso se le añade el resultado que va a favorecer el que continúe la transformación de México, pueden imaginarse que estoy feliz, feliz, feliz", aseguró en conferencia.

El Mandatario federal destacó las cifras que lograron los partidos a favor de su Gobierno en la Cámara baja, e incluso adelantó que se podría contar con más de lo que tenían.

"Regresando al tema de la Cámara, miren, así está, son 300 distritos de mayoría; Morena 65, solo, y con la alianza de Morena, el Verde y el PT, 118. ¿Me van a ayudar a hacer la cuenta? 183 de 300, más uno, 184 de 300, 61 por ciento, para tener mayoría calificada es 66 (por ciento), entonces esto posiblemente sea más de lo que teníamos", presumió.

López Obrador celebró que la vía electoral sea la forma para resolver las diferencias y el debate y no la violencia, y reiteró que el aparato del Estado no intervino en las elecciones.

"Pero lo más importante de todo, es que el debate que se trae, y que vamos a seguir dando, y todas nuestras diferencias se puedan resolver por la vía electoral, que sea el pueblo el que decida, por eso le agradezco mucho a todos los que participaron, había colas en las casillas, independientemente de por cuál partido votaron, el hecho de ir a participar es muchísimo mejor que ir a resolver las cosas con la violencia", señaló.

"Eso es lo que nos debe dar mucho gusto, el que la gente participe y que se haga un hábito la democracia, y me siento muy satisfecho, porque miren, si se hubiese hecho como antes, no iba a ser ese resultado, iba a ser como antes, ¿se acuerdan como era? 90-10, porque se metía todo el aparato de Estado, dinero a raudales, eran elecciones de Estado, eso no, porque no tendríamos autoridad moral, no tendríamos autoridad política".