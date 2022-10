Éstas son las unis mexicanas más sustentables, según QS

Ciudad de México.- La primera edición del QS World University Rankings: Sustainability posiciona a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al Tecnológico de Monterrey y al Instituto Politécnico Nacional (IPN) como las instituciones académicas en territorio nacional más sustentables.

De acuerdo con la clasificación, la representación mexicana es liderada por la Máxima Casa de Estudios, que a nivel global ocupa el sitio 78.

PUBLICIDAD

El Tec se coloca en el segundo peldaño nacional y dentro del rango 261-280 internacional.

Mientras que el IPN ostenta el tercer puesto nacional y se halla dentro de la jerarquía 401-450 global.

El cuarto puesto le corresponde a la Universidad Autónoma Metropolitana, institución que además está incluida dentro del rango internacional 501-550.

Dentro del contexto global, el listado es liderado por la Universidad de California, Berkeley, en Estados Unidos.

Le siguen en orden descendiente la Universidad de Toronto, en Canadá; la Universidad de Columbia Británica, también en territorio canadiense y la Universidad de Edimburgo, en Reino Unido.

La Universidad de Nueva Gales del Sur y la Universidad de Sídney, ambas en Australia, comparten el quinto lugar.

Los puestos séptimo, octavo, noveno y décimo le corresponden a la Universidad de Tokio, en Japón; la Universidad de Pensilvania, en EU; la Universidad Yale, también en EU, y la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda.

El QS World University Rankings: Sustainability 2023 evalúa a 700 centros de estudio del mundo según sus acciones y estrategias en materia de impacto social y ambiental.

"El ranking puede proporcionar un punto de partida útil para comprender cuán ambiental y socialmente consciente es una universidad", se precisa en el artículo "QS World University Rankings: Sustainability methodology - How to use the rankings in your university search".

Los resultados fueron obtenidos con base en ocho parámetros: sustentabilidad institucional, educación sostenible, investigación sostenible, equidad, intercambio de conocimientos, impacto de la educación, calidad de vida y empleabilidad y oportunidades.