Vayan casa por casa, no todo es redes: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a los aspirantes a cargos de elección popular ir "casa por casa" y no apostar sólo a las redes sociales.

Durante la conferencia mañanera, el mandatario afirmó que durante una campaña se pueden visitar hasta 20 mil hogares.

Por segundo día consecutivo, López Obrador criticó a los publicistas que están "de moda", al afirmar que sólo buscan vender "productos chatarra".

"Afortunadamente ya no funciona eso de andar de lambiscón, de zalamero, de achichincle de político para colarse, entre comillas, y de ahí ir ascendiendo", sostuvo.

"Ahora está de moda también lo de los publicistas, antes se hablaba de propaganda, porque la propaganda vende ideas, ofrece ideas, ahora lo que predomina es la publicidad".

"¿Qué ofrece la publicidad? Productos, y por lo general productos chatarra, nada de que vamos a hacer política sólo con las redes sociales, con el 'Face', con el 'Twitter', ahí está".

En tiempos que las "corcholatas" hacen de todo para promocionarse en redes, López Obrador criticó el lunes a los aspirantes que incluso pierden su autenticidad con tal de posicionarse en internet.

"Y haz esto, y haz lo otro, les quitan hasta su autenticidad, o sea, los cambian, un publicista no sabe de política y la política si no es una ciencia, si no es un arte, es un oficio", dijo entonces.

Desde hace varios meses, el canciller Marcelo Ebrard y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, "corcholatas" de Morena rumbo al 2024, se atreven a hacer distintas actividades -que antes no hacían o mostraban- y las suben a sus redes para ganar adeptos y clicks.

Tan sólo este fin de semana, Ebrard se pintó la cara de "catrín" para participar en la Mega Procesión de Catrinas 2022 de la CDMX. En tanto, Sheinbaum se subió a un trampolín fitness.

López Obrador también sugirió a los aspirantes dejar de sentirse "tribunos políticos de altos vuelos", comprarse calzado cómodo para recorrer las comunidades y repartir volantes.

"Alguien quiere ser candidato a diputado, a senador, a presidente municipal, unos zapatos cómodos, un morral, unos volantes, un sombrerito una gorra para el sol e ir casa por casa, 'soy fulano de tal, quiero representarle, lo voy a hacer con honestidad, aquí le dejo esto'", planteó.

"200 casas diarias, 300, trabajan en la mañana, descansan, comen, bajan la comida y en la tarde 'vámonos, otra vez', van a dormir tranquilos, cansados, pero bien tranquilos, y pueden en una campaña visitar hasta 20 mil hogares y les van a conocer, les va dar un gusto a la gente".

-¿Su crítica alcanza a la jefa de Gobierno?, se le preguntó.

"A todos", respondió, ¿A quién dicen?", cuestionó.

-"A la jefa de Gobierno", se le dijo.

-"Ahh, a esa la quiero mucho, es mi hermana y Marcelo es mi hermano y Adán es mi hermano", añadió.