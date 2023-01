Está el Gobierno de México en la mira de republicanos en EU

Washington DC.- La llegada del Partido Republicano al control de la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos significará una mayor presión sobre el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente por lo que consideran como una insuficiente lucha contra los cárteles del narcotráfico.

Luego de las elecciones de medio mandato en noviembre de 2022, los republicanos se alzaron con un ajustado triunfo que les otorgó una modesta mayoría en la Cámara Baja que, sin embargo, les da influencia en la agenda de escrutinio de la política exterior de la Administración Biden respecto a México.

PUBLICIDAD

"El poder de supervisión del Congreso se va a notar más sobre algunas de las cuestiones relacionadas con México, de la relación bilateral", dice Tony Payán, director del Centro sobre México del Baker Institute de la Universidad de Rice, quien ha estado en contacto con diversos congresistas republicanos recientemente.

En meses pasados, legisladores republicanos habían expresado preocupación por las políticas del presidente Joe Biden respecto a temas que involucran a México, como la lucha contra el narcotráfico, la migración y el comercio, pero es en la política contra los cárteles donde se prevé una presión renovada.

"Lo que me parece algo notable es que le van a comenzar a prestar atención otra vez al tema del Estado de Derecho en México, sobre todo al papel que juega el crimen organizado", asegura Payán, quien visitó el Capitolio para entrevistarse con congresistas que jugarán un papel protagónico en la nueva legislatura.

Republicanos en el Congreso de EU han evitado comentar directamente sobre las acciones específicas que el Partido Republicano pudiera tomar para ejercer mayor presión sobre el Gobierno del presidente López Obrador, pero fuentes de ese partido aseguran que debía contemplarse una renovada atención.

"López Obrador no se ha dado cuenta que la atención sobre México será muy distinta con una Cámara Baja republicana", indica a Grupo Reforma un asesor republicano con jurisdicción sobre política bilateral.

De acuerdo con las cifras de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), el total de muertes por sobredosis por drogas en EU alcanzó un récord de 107 mil en 2021, de las cuales una buena parte están vinculadas a drogas traficadas desde México, como el fentanilo.

"Hay un Gobierno mexicano que parece no quererle poner atención para nada en este tema (de la lucha contra la criminalidad). Ahí sí yo creo que podemos esperar un escrutinio mayor de los congresistas", señala el asesor.

Presión de texanos

Mientras el Partido Demócrata mantuvo el control del Senado estadounidense, congresistas republicanos como los texanos Michael McCaul y Dan Crenshaw se espera que tengan papeles destacados en los Comités claves para la relación con México, un tema de política exterior por el cual han expresado preocupación.

"(López) Obrador no está ayudando. Está dando permiso a los cárteles", dijo McCaul en julio a la cadena de noticias Fox News.

"La estrategia de seguridad del presidente López Obrador crecientemente amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos. Su Administración ha drásticamente disminuido las operaciones ofensivas contra los cárteles", agregó McCaul, quien se apresta a dirigir el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja en esta legislatura.

Representando a un distrito texano que se extiende desde Austin hasta Houston, McCaul es un veterano republicano que en 2011 presentó por primera vez una polémica iniciativa de Ley para designar a los cárteles mexicanos del narcotráfico como entidades terroristas, propuesta que aún hoy es popular entre republicanos.

Para los expertos en seguridad, la idea de designar a los cárteles mexicanos como entidades terroristas no necesariamente daría mayores herramientas de ley, pero si cumpliría con el propósito simbólico de incrementar la presión sobre un Gobierno mexicano que se percibe en algunos círculos de Washington como pasivo.

"Es muy probable que la nueva Cámara (Baja) republicana enfatice la falta de cooperación (contra los cárteles) y la presión para designar a los cárteles como grupos terroristas", menciona Vanda Felbab-Brown, investigadora en la Brookings Institution y una de las principales expertas sobre narcotráfico en Washington.

De acuerdo con la experta, la cooperación en seguridad entre ambos países está en sus niveles más bajos desde la década pasada, a pesar de la firma, a finales de 2021, del llamado Acuerdo Bicentenario, que sustituyó a la Iniciativa Mérida como guía de la cooperación bilateral contra el crimen.

"Obviamente, ya existe el nuevo Acuerdo Bicentenario. Pero más allá del texto, la implementación (del acuerdo) en el campo sigue siendo limitada. La cooperación es todavía esporádica y dramáticamente reducida en comparación con la era de Calderón e incluso la administración de Peña Nieto", dice Felbab-Brown.

Para los congresistas republicanos, la ausencia de cooperación del Gobierno del presidente López Obrador en el tema del narcotráfico está reflejada en el total de decomisos fronterizos de fentanilo, el opioide ilegal responsable de buena parte de las muertes por sobredosis en Estados Unidos y producido crecientemente en México.

Oleada de droga

De acuerdo con los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, los decomisos de fentanilo en la frontera con México pasaron de 4.8 toneladas en 2020 a 14.7 toneladas en 2022 lo que refleja un incremento en el tráfico justamente en los primeros años de López Obrador como presidente.

"No me sorprendería que los Comités republicanos organizaran testimonios y audiencias en el Congreso sobre por qué el Gobierno mexicano ignora el envenenamiento de los estadounidenses con fentanilo y por qué no toma acciones más contundentes contra los grupos narcotraficantes", asegura Felbab-Brown.

Actualmente, dos de los republicanos que buscan la presidencia del influyente Comité de Seguridad Interna de la Cámara Baja son los congresistas Dan Crenshaw, de Texas, y Mark Green, de Tennessee, ambos inclinados a tomar posiciones más duras respecto a la lucha del Gobierno mexicano contra los cárteles del narcotráfico.

En específico, Crenshaw tiene como una de sus principales cartas de presentación para dirigir el Comité una nueva iniciativa de ley para sancionar a Gobiernos extranjeros o individuos estadounidenses que contribuyan a la acción de los grupos del narcotráfico internacional como los mexicanos.

"Diseñé esta iniciativa de ley para usar herramientas específicas, como quitarles la nacionalidad (a los estadounidenses) y sancionar a los Gobiernos (extranjeros) que apoyen o permitan que operen los cárteles, para disuadir el apoyo individual y la corrupción", expresó Crenshaw en noviembre al presentar la iniciativa titulada "Ley para Hacer la Guerra a los Cárteles".

Por su parte, el congresista Green es el favorito del ala más conservadora del Partido Republicano, que pugna por posiciones aún más agresivas en la frontera con México y fue uno de los patrocinadores en 2021 de la iniciativa de designar a los cárteles como entidades terroristas internacionales.

Mientras los expertos esperan que la Administración Biden tome la iniciativa en la presión sobre disputas comerciales con México, relativas a la energía y potencialmente el maíz transgénico, los especialistas aseguran que serán los republicanos los que tomen la batuta respecto a la presión en el área de aplicación de la ley.

"Los republicanos ya empezaron a hacer preguntas, y yo creo que debemos esperar los reflectores mucho más enfocados en este tema, y esto se pudiera poner áspero entre ambos países", concluye Payán, el director del Centro sobre México del Baker Institute de la Universidad de Rice.