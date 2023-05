Espiaron a Encinas, pero no fue Sedena: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que el subsecretario Alejandro Encinas le comentó haber sido espiado, pero aseguró que no fue con Pegasus por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Cuestionado en su conferencia mañanera de una investigación publicada ayer por New York Times, sobre el ataque con malware Pegasus al funcionario, López Obrador aceptó que supo del caso, pero llamó a restarle importancia.

"Me lo comentó y le dije que no le diera importancia, porque no había ninguna intención de espiar a nadie", dijo.

-¿Pero sí lo espiaron?, se le preguntó.

"No sé", respondió.

-¿Qué fue lo que le comentó, entonces?, se le insistió.

"Que le habían preguntado del New York Times si era espiado y él contestó que probablemente sí, nada más que de parte de quién, si antes todos espiaban y siguen espiando, de dónde salen las Guacamayas, pues", añadió.

-Si se tiene la certeza de que fue espiado, ¿pero no se sabe quién?, se le cuestionó.

"No se sabe quién", corrigió.

Para especificar, se le consultó si sabía que el espionaje hubiera sido con el malware Pegasus. Entonces descartó intervención de la Sedena, dependencia que se sabe, es la única con acceso al software espía desarrollado por la empresa israelí NSO Group.

-Nada más, ¿no se sabe si fue con Pegasus este espionaje?, se le consultó.

"No", aseguró.

-¿Ni lo van a investigar?, se le interrogó.

"No, es que nosotros no espiamos", sostuvo.

-¿Usted tiene la certeza de que no fue la Sedena?, se le insistió.

"No (fue Sedena)", afirmó.

-¿Y así se lo hizo saber a Alejandro Encinas?, le interpelaron.

"Sí, sí, y nosotros no espiamos, no somos iguales y no torturamos, y en este Gobierno no hay masacres como había anteriormente y se respetan los derechos humanos", agregó.

El diario estadounidense reveló este lunes que Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, fue víctima de espionaje con Pegasus mientras investigaba abusos por parte de las Fuerzas Armadas.

El celular del funcionario ha sido infectado varias veces, pero la más reciente fue el año pasado mientras dirigía una comisión de la verdad del Gobierno sobre desapariciones, según cuatro personas que revelaron el tema del espionaje con Pegasus a Encinas.

De acuerdo con la publicación, se encontró evidencia de que Pegasus se había infiltrado en los teléfonos de dos funcionarios más que trabajan con Encinas y que realizan con él investigaciones sobre violaciones de derechos humanos por parte del Ejército.

El Subsecretario comentó de la situación al presidente, lo que confirmó esta mañana López Obrador, pero sin precisar si fue en marzo pasado, como se publicó ayer en NYT.