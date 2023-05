Señalan que AMLO minimiza espionaje a Encinas

Ciudad de México.- Organizaciones de la sociedad civil lamentaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador minimice y se niegue a investigar el presunto espionaje del Ejército al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

A través de sus redes sociales, el Centro Miguel Agustín Pro Juárez y Artículo 19 señalaron que existen elementos para presumir que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) está haciendo uso del malware espía Pegasus.

"Lamentamos que el presidente minimice el espionaje que su administración realiza contra defensores de DH y periodistas y que hoy sabemos que alcanza incluso al Sub. Srio. de DH; máxime porque todo apunta a que el #Ejército se encuentra detrás del uso de #Pegasus actualmente", indicó el Centro Pro.

Esta mañana, cuestionado sobre las revelaciones hechas por el New York Times de que Encinas fue víctima de espionaje, López Obrador aseguró que su Gobierno no espía y le pidió al funcionario no darle importancia al hecho.

"Existe amplia evidencia de que el #EjércitoEspía ha utilizado #Pegasus en contra de personas defensoras de DH como Raymundo Ramos, María Luisa Aguilar y Santiago Aguirre; un periodista de @Pajaropolitico y Ricardo Raphael.

"Ayer se reveló que también se espía a funcionarios que investigan violaciones a derechos humanos perpetradas por las Fuerzas Armadas", señaló Artículo 19.

El Centro Pro externó su solidaridad con Encinas y consideró que el espionaje del que fue víctima demuestra que su labor en defensa de los derechos humanos ha enfrentado obstáculos al interior del Gobierno.

"Condenamos que el Gobierno guarde silencio cómplice sobre el espionaje militar, oculte la información sobre la adquisición de #Pegasus y encubra su uso ilegal por parte del Centro Militar de Inteligencia", señaló por su parte Artículo 19.