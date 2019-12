'Es un fracaso la estrategia de seguridad'

Ciudad de México— Para Julián LeBarón la estrategia de seguridad ha sido un fracaso, pero la solución no está en las autoridades sino en la unidad de los ciudadanos.

"No tengo mensaje para las autoridades, porque siento que han sido un fracaso. El mensaje de nosotros es hacia los ciudadanos, esto es un reflejo de la responsabilidad que no hemos asumido.

"Si queremos que nuestros hijos vivan en espacios libres de criminales que quitan la vida, que secuestran, torturan y cortan cabezas, nosotros tenemos que asumir la responsabilidad", dijo en entrevista para EntreDichos de Grupo Reforma.

LeBarón señaló que el presidente López Obrador tiene buenas intenciones y es un buen hombre, pero está superado.

- ¿Y qué piensa de la estrategia que están siguiendo?

Es un fracaso. Los números dicen lo que no necesita palabras para decir.