Entrega Hacienda Paquete Económico

Ciudad de México— El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, entregó el proyecto del Paquete Económico 2020 a la Cámara de Diputados.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo Herrera, priorizó en este proyecto los sectores de bienestar, energía y de seguridad en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del próximo año.

“Hemos privilegiado tres destinos para el gasto, el gasto en bienestar social, a seguridad y apoyos fiscales para Pemex”, expresó el secretario ante diputados.

Ante los legisladores, el titular de Hacienda detalló las razones por las que el proyecto se centra en estos tres sectores.





Recibirá Pemex 86 mil mdp

Para 2020 Pemex recibirá un apoyo de 86 mil millones de pesos, anunció Arturo Herrera, secretario de Hacienda.

Los 86 mil millones representan el 1.2 por ciento de los 6.1 billones de pesos en ingresos estimados para 2020, estimó.

De este monto, 46 mil millones de pesos serán inyecciones de capital y el resto reducciones en la carga fiscal, explicó.

“Es un paquete económico muy responsable, muy apegado a las necesidades del país”, concluyó Herrera.

La propuesta del Ejecutivo federal será analizada y discutida por las Comisiones dictaminadoras de la Cámara de Diputados.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas, pidió que haya un proceso de Parlamento Abierto para que todos los ciudadanos conozcan el Paquete Económico de 2020 y la propuesta de la miscelánea fiscal.

Con este ejercicio, consideró, la población podrá conocer a detalle el contenido y la discusión de los instrumentos.

En su turno Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política, celebró que en la propuesta se privilegien lo que dijo, son las necesidades más urgentes del país.

Además, expresó que desde la Cámara buscarán dotar de herramientas a la administración para lograr sus compromismos, como sancionar la facturación falsa, a empresas fantasmas y la reforma para que no haya más condonación de impuestos.





Llega al Senado

El Senado de la República recibió ayer el proyecto de Paquete Económico 2020 propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La documentación fue entregada a los legisladores por Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda.

“Los equipos de la Secretaría están a su disposición para analizar detalles y para escuchar la retroalimentación que el Congreso nos pudiera dar”, expresó.

Tras recibir el proyecto, la presidenta de la Cámara alta, Mónica Fernández Balboa, reconoció que se trata de una entrega simbólica, ya que las propuestas serán procesadas primero en la Cámara de Diputados.

“La entrega formal debe hacerse ante la Cámara de Diputados, pero la documentación que nos entrega es una acción de cortesía para que los senadores conozcamos desde el principio la propuesta del presidente y en su momento haremos la revisión de lo que la colegisladora apruebe como Cámara de origen”, expresó.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, detalló que el paquete incluye las leyes de Ingresos, Egresos, propuestas fiscales, Código Fiscal, Ley de Derechos, de Ingresos sobre Hidrocarburos y los Criterios Generales de Política Económica, entre otras.

“No hay nuevos impuestos, se actúa en congruencia con al discurso presidencial y, por segundo año consecutivo, no hay nuevos impuestos, aunque si hay una carga de demandas adicional que no quisiera estar en las mangas del chaleco, aunque no hay magnas en el chaleco, pero en la posición de Hacienda”, dijo.

De acuerdo con el marco legal vigente, el Senado deberá aprobar la Ley de Ingresos una vez que la haya avalado la Cámara de Diputados.

Para hacerlo, tiene como fecha límite el 31 de octubre.