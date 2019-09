Qatar es el país más rico... pero debe la renta

Ciudad de México— Qatar es el país más rico del mundo en ingreso per cápita, pero en México debe la renta de su Embajada en Lomas de Chapultepec y ya le pidieron la casa.

La Inmobiliaria Callejón del Huerto 74 demandó a la representación diplomática de la nación árabe el pago de 28 mil 74 dólares más IVA por rentas atrasadas y la entrega de la residencia ubicada en Monte Cáucaso 1505.

Según la demanda, la Embajada no pagó las rentas de julio ni agosto, por lo que se pide la rescisión del contrato de arrendamiento, firmado el 1 de febrero de 2019.

Qatar ha ocupado esa residencia desde septiembre de 2016. Apenas en marzo pasado registró en esa sede un cortocircuito que provocó un incendio en una oficina.

Reforma buscó a la Embajada para consultar su versión sobre esta demanda que será tramitada por un juzgado civil del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, pero al cierre de esta edición no había respondido.