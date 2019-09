Prepara UIF dos denuncias más contra Rosario Robles

Ciudad de México— La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda alista dos denuncias más contra la extitular de la Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, por el caso conocido como la Estafa Maestra.

Tras participar en el lanzamiento de la Plataforma Digital Nacional, Santiago Nieto, titular de la UIF, indicó que estas dos denuncias de sumarán a una que ya fue presentada.

"Se ha presentado ya la primera denuncia, estamos preparando dos adicionales. Estamos visualizando tres en total relacionadas con el caso de la Estafa Maestra", reveló.

"Seguimos analizando 105 convenios que han sido presentados por parte de la Secretaría del Bienestar, relacionados con el mismo caso de la Estafa Maestra", mencionó.

Nieto indicó que los tres casos están relacionados con empresas que habrían sido usadas como fachada para que ambas dependencias desviarán dinero a través de universidades.

"Hay una imputación hacia la señora Robles por comisión, por omisión, y por encubrimiento, en razón de que teniendo la calidad de garante respecto al cumplimiento de la ley en sus secretarías, fue omisa en acatar el marco normativo y sancionar o corregir las desviaciones que se estaban dando", explicó.

En entrevista, Nieto señaló que, adicionalmente, la UIF está indagando la venta de terrenos federales a efectos de determinar el flujo de los recursos y el posible beneficio económico para particulares en perjuicio del Estado.

Sobre la decisión del juez federal que lleva el caso de Robles de no involucrar a José Antonio Meade con la Estafa Maestra, el funcionario dijo que al ser un tema judicial, tiene absoluto respeto del mismo.

"En el punto específico de la Estafa Maestra los convenios fueron celebrados en la etapa en donde la Secretaria era la señora Robles", abundó Nieto en Plaza Carso.

Confirma indagatoria contra ex funcionarios de CFE

En otro tema, Nieto confirmó que la UIF está investigando a un ex funcionario de la Comisión Federal de Electricidad por la contratación presuntamente desventajosa para el Estado, de la construcción de gasoductos.

"Es correcto, se presentó una denuncia, estamos analizando la información correspondiente, en particular de un servidor público, seguimos trabajando en la investigación y por tanto en este momento no puedo dar mayor dato", apuntó.

A pregunta expresa, Nieto indicó que la UIF no ha congelado las cuentas bancarias de dicho funcionario, cuyo nombre no reveló.

"No (se han congelado), estamos en este momento en proceso de revisión", agregó.

Reforma publicó que la Secretaría de la Función Pública y la UIF están investigando a ex funcionarios de la CFE por los contratos para la construcción de gasoductos que se firmaron en condiciones desventajosas para la Empresa Productiva del Estado.

Entre los implicados se encuentran Guillermo Turrent Schnaas, exdirector de CFE-Energía y otros ex mandos de las áreas de Modernización y de Gasoductos.