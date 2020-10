Entre más gritan, más digno me siento, dice AMLO a Frena

Agencia Reforma

de México (30 octubre 2020).- El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió este viernes, de manera directa, a integrantes de la organización Frena que protestaron frente a él durante un acto público.

"¡Fuera López, fuera López!", gritaron los inconformes a las afueras del Palacio de Cortés, donde el tabasqueño encabezó el Programa Nacional de Reconstrucción en Morelos.

Los manifestantes reclamaron que Morelos sea un escenario de asesinatos diarios.

"Y el gobernador (Cuauhtémoc Blanco) no atiende. Que es tema federal. Pero los asesinados los pone la ciudadanía ", reclamó Edith Ramírez.

Desde el Palacio de Cortés, el mandatario advirtió a los inconformes que está acostumbrado a dar la lucha en las calles y que las expresiones en su contra no lo afectan, lo dignifican.

"Hay ruido, pero nosotros no venimos de las élites, ¿saben de dónde venimos, de dónde surgimos? De la lucha, de abajo, estamos acostumbrados a luchar en las calles. No es para nosotros nada extraño estar enfrentando a una oposición", soltó.

"Es más, hasta les puedo decir que es un timbre de orgullo, decía un liberal, ¡escúchenlo bien conservadores!, Ponciano Arriaga decía, entre más me golpean... yo, parafraseando a Ponciano Arriaga diría, entre más me golpean y más gritan, más digno me siento, es un honor estar encabezando esta transformación en Morelos y en México".

El jefe del Ejecutivo respondió también a los gritos con una advertencia:

"¿Saben por qué hay tanto ruido? Porque la transformación de México va hacia delante, no vamos a dar ni un paso atrás", sentenció.

"Ya que se despidan los conservadores, no van a volver a establecer gobiernos corruptos, injustos, gobiernos inhumanos, ya el pueblo dijo basta y se echó a andar la transformación de México".

Previamente, el Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, acusó a militantes del PRI y el PAN de estar detrás de las manifestaciones de protesta.

"Esta es su casa señor presidente y ahí enfrente, como usted lo ve, son la gente del PAN y del PRI", dijo.

"Siempre han querido desestabilizar a su Gobierno y como siempre se lo he dicho, estamos con usted hasta la muerte, y ahí están los mismos panistas y los mismos priistas".