En puertos con crimen era corrupción o muerte: López Obrador

Especial / Agencia Reforma / Andrés Manuel López Obrador

Cuernavaca— El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este viernes la reforma que entrega el control de los puertos a la Secretaría de Marina al asegurar que el crimen sometía al personal que operaba esas instalaciones estratégicas con sobornos o amenazas de muerte.

"Ayer ya se aprobó una reforma para que la Secretaría de Marina se haga cargo de la operación de los puertos del país, es una reforma importante, había quienes se oponían, como siempre, pero al final se logró la aprobación de esta reforma", señaló.

"La amenaza en los puertos era, para decirlo en los términos porfiristas, era plata o plomo, era corrupción o muerte y para eso se necesitaba que nos ayudara para enfrentar este desafío la Secretaría de Marina".

Al testificar la firma de un convenio entre la FGR y el Gobierno de Morelos, para la transferencia de un Centro de Arraigo, el mandatario hizo un reconocimiento a las Fuerzas Armadas por su labor y lealtad.

Tras elogiar la labor de la Secretaría de Marina, dedicó parte de su discurso a los militares.

A dos semanas de la detención del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, el presidente consideró que debe de cuidarse al Ejército, al que calificó como un pilar del Estado mexicano.

"Lo mismo en el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es una institución fundamental, es un pilar del Estado mexicano", expresó.

"Nuestro Ejército es una institución que vamos a defender y que vamos a cuidar porque se necesita. Desde que llegué a la Presidencia me han respaldado con lealtad tanto marinos como soldados", señaló.

El presidente estuvo acompañado por el Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, quien presentó su renuncia esta mañana, pero con efectos para este sábado 31 de octubre.

"Ya va a dejar la Secretaría, todavía estamos viendo si lo convencemos, pero es muy importante también lo que va a tener como misión, además somos respetuosos de esa decisión y queremos mucho, estimamos mucho a Alfonso porque es una gente con principios, una gente honesta", manifestó frente al aspirante a la Gubernatura de Sonora.

López Obrador también se refirió al fiscal general de la República, Alejandro Gertz, a quien recordó por ser siempre un crítico de los altos niveles de impunidad que se registran en el país.

"Hay antecedentes de que siempre, de tiempo atrás, hablaba y argumentaba de que el problema de México era la impunidad, me acuerdo de sus intervenciones, hablaba de que había una impunidad del 99 por ciento, pues ahora él tiene la responsabilidad en sus manos, para que actúe en completa libertad, para que no haya corrupción y que no haya impunidad", dijo.

En ese marco, el mandatario federal aseguró que mantiene una buena relación con el Poder Judicial y, en particular, con el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar.

La saturación

Antes de firmar el convenio, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, denunció que su Administración heredó problemas de sobre población e inseguridad en los penales.

"Heredamos un sistema penitenciario en crisis y completo abandono por la omisión de administraciones pasadas. Encontramos un centro de readaptación social con marcada sobrepoblación en donde han venido conviviendo personas privadas de su libertad en su mayoría de alta peligrosidad pertenecientes a grupos delictivos muy violentos", refirió.

"Además de no contar con centros penitenciarios adecuado de alta seguridad".

El mandatario local explicó que el Centro de Arraigo permitirá reubicar a 804 personas privadas de su libertad y evitar que el resto de las cárceles permanezcan rebasados en su capacidad.

López Obrador ofreció entregar 200 millones de pesos del presupuesto federal para los trabajos de remodelación que se requieran y transformar las instalaciones del Centro en una cárcel.