En riesgo mural de Diego Rivera valuado en 50 mdd

Ciudad de México.- Luego de años de dificultades financieras, el Instituto de Arte de San Francisco anunció que se convertirá en una organización sin fines de lucro, lo que pone en duda el destino que tendrá su famoso mural de Diego Rivera.

La obra titulada The making of a fresco showing the building of a city (La creación de un fresco mostrando la construcción de una ciudad) fue pintada en 1931, en una gira de comisiones que hizo el muralista mexicano por todo Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El Instituto encargó a Rivera que pintara el mural por 2 mil 500 dólares de entonces.

Según la historia del mural, al artista le tomó exactamente un mes, del 1 al 31 de mayo de 1931 terminar esta obra.

"El mural muestra la construcción de una ciudad y la realización de un fresco, incluyendo a las diversas personas involucradas en el encargo, como ingenieros, asistentes de artista, escultores, arquitectos y trabajadores en general. La figura central de un trabajador con casco, representado con una proporción descomunal, puede verse como ejemplo del estatus que Rivera confirió al obrero y es el tema principal del mural dentro de la obra", explica el propio Instituto de Arte de San Francisco en su página web.

A principios de este año se especuló que la venta de este mural, valuado en más de 50 millones de dólares, sería la salvación de la escuela, pero este plan se ha venido abajo entre varias discusiones dentro de la propia ciudad de San Francisco.

El Instituto recibió 200 mil dólares de una fundación para trabajos de conservación en el mural y no es claro cómo hará en el futuro para mantener la obra sin fondos propios.

El fin de una escuela

El Instituto de Arte de San Francisco (SFAI, por sus siglas en inglés), que tiene más de 150 años de historia, suspendió clases hace un año ante una enorme incertidumbre financiera, pero acaba de anunciar este julio que cerrará para siempre.

En los últimos dos años, se planteó una serie de posibles acciones para evitar el cierre y la primera propuesta fue la posible venta del mural valuado en más de 50 millones de dólares, pero la protesta de los artistas y líderes locales que consideran la pieza de Diego Rivera un hito histórico, complicó la venta.

La controversia sobre esta propuesta provocó la renuncia del presidente de la junta del Instituto.

En algún momento se especuló que la Universidad de San Francisco iba a comprar el SFAI y lo incorporaría a su escuela, ambas organizaciones incluso llegaron a firmar una carta de intención para hacerlo, pero la universidad se retractó a principios de julio dejando en el limbo el destino del mural de Diego Rivera.

Finalmente, según un comunicado publicado recientemente, la SFAI cerrará y seguirá existiendo como una organización sin fines de lucro para "proteger su nombre, archivos y legado", lo que incluye la administración de la obra de arte pintada por Rivera en el campus.