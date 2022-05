Empresa Vitol confesó a quiénes sobornó en Pemex, dice AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la empresa energética Vitol ya dio los nombres de los funcionarios de Pemex que sobornó.

Durante la mañanera, el mandatario federal no quiso revelar los nombres y solo dijo que uno de los involucrados estuvo activo en el área internacional de la petrolera mexicana.

PUBLICIDAD

"Aquí tratamos de un fraude en Pemex, no sé si ustedes lo trataron, de esta empresa famosa Vitol y se les hizo fácil porque se arreglaron en Estados Unidos, pagaron en Estados Unidos o llegaron a acuerdos y luego vinieron con nosotros a decirnos: vamos a reparar el daño, les vamos a pagar el daño", afirmó.

"Sí, lo aceptamos, pero quiénes fueron los que extorsionaron y recibieron los moches: 'no, es que no podemos decirlo', ahhhh pues entonces no".

"Les tengo una buena noticia, ya dieron los nombres, ayer vi los nombres. Uno estuvo activo hasta el 19, eran del área internacional de Pemex. Ya se va a conocer y agradezco a los de Vitol porque tomaron esa decisión. Parece ser que es una empresa importante en el sector y que además tienen una actitud ética, al final de cuentas fue lo que prevaleció, creo que son de Holanda", agregó.

-¿Ya podrán tener contratos con Pemex?, se le cuestionó.

"Falta la reparación, eso me da mucho gusto", respondió.

En 2020, Vitol fue suspendida de obtener nuevos contratos con Pemex luego de que su unidad estadounidense accediera a pagar poco más de 160 millones de dólares por cargos de conspiración para sobornar a funcionarios en América Latina y, en algunos casos, de intento de manipulación de los precios de referencia del gasóleo.

Pemex abrió su propia investigación sobre las acusaciones de corrupción.