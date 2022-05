Aumentarán salarios a fuerzas federales

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que aumentarán los salarios para policías, soldados y marinos por ser servidores públicos muy importantes.

"Ya empezamos con los maestros (aumento de salarios), vamos a continuar con los soldados, marinos, policías. Luego van a ser médicos, enfermeras, porque todo tiene una explicación si no, imagínense, nuestros adversarios... (dirán) que dejamos a médicos y enfermeras al final y ponemos por delante a soldados y marinos", comentó López Obrador.

"Vamos ahora, después de los maestros, con policías, soldados, marinos que son servidores públicos también muy importantes porque nos cuidan, porque nos protegen. Y el cuarto bloque van a ser todos los oficinistas de los trabajadores al servicio del Estado. O sea, son cuatro bloques y en los cuatro se va regularizar su situación laboral, es mi compromiso".

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, López Obrador reiteró su sueño de mejorar el sistema de salud en el país en el que no falten médicos ni medicamentos.

"Se trata de terminar la contratación y de que funcione el sistema de salud pública, ya que tengamos resuelto lo que es el sueño que se va convertir en realidad, la atención médica, los medicamentos gratuitos, vamos a garantizar el derecho a la salud. Ese es el sueño que vamos a convertir en realidad.

"Pero estamos trabajando para que estén en buen estado los hospitales desde el primer nivel, unidades rurales, de segundo nivel, hospitales de especialidades. Y eso significa que tengamos todos los médicos para todos los turnos, también para fin de semana, que no falten los medicamentos y vamos a regularizar a todo el personal de salud", prometió.

CDMX, más segura que NY y Chicago, asegura AMLO

El presidente López Obrador aseguró que la Ciudad de México es actualmente más segura que Nueva York y que Chicago.

"En materia de seguridad es notorio el avance en la Ciudad de México. Es de las ciudades más seguras, se dijo y se puede probar que es más segura que varias ciudades de Estados Unidos.

"La CDMX es más segura que Nueva York, yo sé que esto no les va gustar a nuestros adversarios, pero como ya no se enojan tanto, antes se ponían coléricos, ahora ya no tanto. Y ya no hay que enojarse, para nada, más segura la Ciudad (de México) que Chicago y que otras ciudades del mundo", presumió.

El titular del Ejecutivo federal destacó los bajos índices delincuenciales en la capital gracias al gran trabajo realizado durante su gestión, la de Encinas, la de Marcelo Ebrard y la de Claudia Sheinbaum.

"Y esto fue exactamente, que no sólo es mérito de quien les habla, aquí estuvo Alejandro Encinas, hizo una buena labor, él fue mi sustituto. Estuvo Marcelo, hizo un buen trabajo y donde se desquició fue aquí (con Mancera), y aquí (con Claudia) empezó a bajar (la inseguridad). Antier que estuvimos (en el Palacio del Ayuntamiento) comentamos que muchos extranjeros jóvenes están viniendo a vivir a la CDMX", agregó.