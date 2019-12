Eligen a Ríos-Farjat como ministra de SCJN

Ciudad de México— Margarita Ríos-Farjat fue elegida como Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En sesión, los senadores emitieron 94 votos a su favor, reuniendo la mayoría calificada.

Ríos-Farjat laboró en el Poder Judicial Federal de 1996 a 1999, trabajó en el sector privado y cuenta con un doctorado en el Tec de Monterrey.

En su discurso ante el Pleno, advirtió que lo peor que le puede pasar a México es que las instituciones sean corruptas.

"Es lo peor que le puede pasar a un País. La Corte es la mayor responsable de garantizar el orden jurídico", dijo.

"Someto el expediente de mi vida, mi independencia y mi integridad".

Es la primera vez desde la reforma judicial de 1994 que la Corte tendrá tres ministras en funciones, pues Ríos-Farjat se suma a Norma Piña, que termina su periodo de quince años en 2030, y Yasmín Esquivel, que ingresó en 2019 y finaliza en 2034.

De los 26 ministros y ministras nombrados desde 1994, Ríos-Farjat es la primera nacida en el estado de Nuevo León.

De los ocho ministros nombrados a partir de diciembre de 2012, tres han llegado directamente de puestos en el Poder Ejecutivo: Ríos-Farjat y Alfredo Gutiérrez del SAT, y Eduardo Medina Mora, quien era Embajador en Estados Unidos.

Otro más, Javier Láynez, había hecho una breve escala en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tras una carrera de varias décadas en el Ejecutivo.

Esto en sentido contrario a los diez ministros y una ministra nombrados tras la reforma de 1994, de los que solo Juventino Castro provenía del Ejecutivo.

La presencia de los jueces federales de carrera en la Corte ya es marginal. De los ocho últimos nombramientos, solo dos han recaído en magistrados de circuito: Alberto Pérez Dayán y Norma Piña. En 1994, ocho de los once ministros eran jueces federales de carrera.

A estas alturas, solo cuatro de los once ministros que dictan los criterios que deben seguir más de 800 juzgados y tribunales federales hicieron su carrera en dichos tribunales.

Ríos-Farjat trabajó de 1996 a 1999 en el PJF, pero no llegó a ser jueza. A sus 46 años, es la Ministra más joven desde Gutiérrez, que tenía 43 años cuando fue nombrado en 2012.

La nueva Ministra será adscrita a la Segunda Sala de la Corte, especializada en asuntos administrativos y laborales, entre ellos los de materia fiscal, por lo que es probable que eventualmente tendrá que declararse impedida para revisar algunos casos originados durante el año en que fue jefa del SAT.

Salvo alguna renuncia o fallecimiento, el próximo relevo en la Corte será en 2021, pues el 30 de noviembre de ese año se retira el Ministro Fernando Franco. Ese sería el último nombramiento en este sexenio, que termina el 30 de septiembre de 2024, dos meses antes del retiro de los Ministros Arturo Zaldívar y Luis María Aguilar.