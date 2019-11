Avala subcomisión juicio político a Robles

Ciudad de México— La Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos de la Cámara de Diputados acordó iniciar dicho procedimiento en contra de Rosario Robles por el desvío de 7 mil millones de pesos relacionados con la "Estafa Maestra".

La resolución fue aprobada con 12 votos a favor y uno en contra del PRI, que consideró que la exsecretaria de Desarrollo Social ya está sujeta a un proceso penal en el que no se le ha respetado su derecho al debido proceso.

La coordinadora del PRD e integrante de la Subcomisión, Verónica Juárez, informó que el documento será dictaminado mañana en las comisiones unidas de Gobernación y Población y de Justicia, y posteriormente enviado a la Sección Instructora.

Rocío Barrera, presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, indicó que esta instancia contará con un plazo de 60 días para hacer su análisis y definir si el documento es discutido y votado en el Pleno.

De acuerdo con la morenista, se prevé que el proceso en la Cámara de Diputados concluya en febrero, con la notificación correspondiente al Senado de la República.

Dijo que el juicio político en contra de Rosario Robles podría implicar la ampliación de la inhabilitación por 10 años que ya pesa sobre la ex perredista y exfuncionaria del Gobierno de Enrique Peña Nieto.

La legisladora informó que a petición de Juárez retiraron de la orden del día la solicitud de juicio político en contra de los diputados del Congreso de Baja California que aprobaron la llamada "ley Bonilla".

La perredista, explicó, solicitó esperar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el tema, a fin de contar con más elementos de análisis.

"Estamos en espera de que resuelva la Suprema Corte para tener elementos suficientes para iniciar el proceso. En este momento no tenemos elementos y tendría que ser desechada, entonces estamos esperando", insistió.

La diputada dijo que la Subcomisión recibió de anteriores legislaturas 400 expedientes de los cuales quedan pendientes 129. Entre ellos, solicitudes de juicios políticos en contra de secretarios del Gobierno anterior y en contra del expresidente Peña Nieto.

Indicó que son dos los expedientes en contra del ex Mandatario: uno por violaciones a los derechos humanos y otro por no cumplir sus funciones como jefe del Ejecutivo federal.

Confirmó que también hay un expediente en contra del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

"Se acaba de presentar, tendrá dos, tres semanas y, obviamente, todas las denuncias que han sido presentadas se van a revisar y se van a dictaminar en esta subcomisión", aseveró.