El albazo de Alito en el PRI

Ciudad de México— Alejandro Moreno, "Alito", presidente nacional del PRI, no solo sorteó las amenazas de desafuero que se ciñeron sobre él en la Cámara de Diputados, sino que reconstruyó la alianza Va por México con PAN y PRD, y ahora se hizo de la dirigencia del tricolor hasta el 2024.

Mediante un albazo, con sus aliados y amigos que conforman el Consejo Nacional, logró alargar su permanencia como dirigente del PRI hasta 2024.

"Alito" había prometido que se retiraría el 18 de agosto de 2023, pero esta semana convocó a sesión del Consejo Nacional para aprobar una reforma introducida de manera sorpresiva, que fue avalada por los 458 consejeros que participaron en una reunión vía Zoom.

La reforma le permitirá permanecer otros 90 días hábiles (casi 5 meses), y según la ley electoral, lo mantendrá en el cargo hasta 2024 porque no procede ningún cambio en las dirigencias de los partidos iniciado el proceso electoral.

El albazo que impulsó Alejandro Moreno para prolongar su gestión al frente del PRI hasta 2024 generó una ola de criticas internas y propició la renuncia de al menos dos integrantes del Consejo Político Nacional (CPN), el órgano que convalidó la maniobra del ex Gobernador de Campeche.

Héctor Astudillo, ex Gobernador de Guerrero, y Mario Moreno, ex candidato al Gobierno de esa entidad, anunciaron su salida de la máxima instancia partidista.

"No aprobé la reforma que prolonga el mandato del Presidente del PRI, insulta a la historia del partido y a los miles de militantes de todo el país. Por dignidad no puede uno callar ante este abuso, presentaré mi renuncia al CPN", manifestó Astudillo.

En una carta dirigida a Moreno, Astudillo advirtió que no podía convertirse en observador de lo que calificó como abusos, faltas de respeto y trampas.

Moreno Arcos señaló por su parte una negativa a aceptar los cambios estatutarios impulsados por el ex Gobernador de Campeche y anunció su salida del Consejo Nacional.

"Sumamente molesta" con el albazo que perpetró Moreno, la ex lideresa tricolor Dulce María Sauri calificó como "un abuso" la maniobra que, dijo, podría poner en riesgo las elecciones de Gobernador en Edomex y en Coahuila.

"Esto es innecesario, es inconveniente. Lo más importante que tenemos ahorita enfrente son las elecciones en el Estado de México y Coahuila. El PRI y su dirigencia nacional no puede generar ningún movimiento que pueda lastimar nuestras posibilidades de ganar la elección. Me parece tan burdo. No lo entiendo, siempre pienso que los actores políticos tienen racionalidad en sus acciones, pero a esta (la modificación estatutaria) no se la encuentro por ningún lado.

"Y lo que más me molesta: si en este momento estamos comprometidos en sacar adelante los procesos electorales del Estado de México y Coahuila, que han ido procesándose con mucho cuidado, por qué hacen eso, que es un factor de división dentro del PRI, de distracción de nuestro propósito central. Eso es lo que me tiene muy molesta", expresó.