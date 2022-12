Alito busca albazo para alargar su gestión

Ciudad de México.— El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, citó esta tarde a sesión del Consejo Político Nacional para impulsar una reforma con la que pretende prorrogar su liderazgo.

Conforme al periodo para el que fue electo, 'Alito' debería concluir su gestión en agosto próximo, pero la reforma que presentó -y que presumiblemente será aprobada- le permitirá permanecer tres meses más en el cargo, aunque, según el árbitro electoral, ya no procede ningún cambio en las dirigencias de los partidos.

El senador Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de la bancada, censuró la intención del dirigente campechano y adelantó que la impugnará ante el tribunal electoral y el Instituto Nacional Electoral.

"Otra vez hace de las suyas: va a modificar los estatutos para alargar su gestión, como lo acaban de hacer en Morena. Ahora recorre tres meses su gestión para quedarse todo el proceso electoral. Su periodo concluye en agosto, y va a pedir al Consejo que le den tres meses más de prórroga y la ley electoral dice que, 'cuando haya proceso electoral, no se puede hacer modificación en las dirigencias de los partidos. Entonces, te quedas hasta que concluya el proceso, que es un año después", cuestionó.

En entrevista telefónica, el ex titular de Gobernación acusó a su dirigente de ser "un mañoso y mentiroso: juró y perjuró que no iba a quedarse. Pero yo me voy a las instancias legales. Es más mañoso y mentiroso que los de Morena. El tribunal y el INE tienen que rechazarlo. No puedes hacer una modificación a tu antojo, para ti, así como lo está haciendo".

'Alito' pretende modificar el artículo 83, fracción 37 de los estatutos.

"Determinar la prórroga del periodo estatutario de la dirigencia nacional, en los casos en que la renovación concurra con un proceso electoral o dentro de los noventa días hábiles previos a éste", propone el dirigente nacional.