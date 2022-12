Agradece López Obrador lealtad de legisladores a la 4T

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este martes con los legisladores de Morena, PT y PVEM en el Palacio Nacional para agradecerles su lealtad a la 4T y aprobar reformas estratégicas para su Gobierno.

"Este es un acto y de reconocimiento a ustedes; es un acto que implica cómo mujeres, hombres, ustedes legisladores, hacen realidad, hacen valer una palabra, un término, un concepto que es fundamental: la lealtad", señaló el Presidente, lo que provocó aplausos de los presentes.

PUBLICIDAD

Destacó que la lealtad debe ser al proyecto de transformación y no a una persona.

"No me refiero a la lealtad a las personas, a los dirigentes, los políticos, la lealtad más importante es la que se profesa al pueblo y al proyecto de transformación en beneficio del pueblo. Esa es la lealtad", añadió.

"Ustedes han actuado de manera ejemplar en ese sentido, han actuado como mujeres, como hombres leales al proyecto, por lo cual deben sentirse muy orgullosos, muy orgullosas. Porque lo que han hecho y van a seguir haciendo es en beneficio de los demás, en beneficio de la gente, de los mexicanos, y en especial de la gente más necesitada, de la gente pobre", expuso el tabasqueño.

También alertó de la importancia de los principios las convicciones.

"Y los que hablan mucho de lealtad, sin tener principios, sin tener ideales, a la primera traicionan. No resisten las tentaciones del poder. Por eso lo mejor es la lealtad al proyecto, la libertad al pueblo, la lealtad a los ideales, la lealtad a los principios, la lealtad a la transformación que estamos llevando a cabo", apuntó.

Ante los legisladores que lo rodearon a su llegada al salón de la reunión y gritaban por momentos "es un honor estar con Obrador", el tabasqueño reiteró la importancia de guiarse por el apoyo a los más necesitados, y si hay que optar, siempre preferir la justicia.

"Hay órdenes que no deben de cumplirse, instrucciones que no deben de llevarse a cabo, de cumplirse, cuando está de por medio el afectar una causa popular, inclusive he venido diciendo que cuando se tiene que estar entre la eficacia política y los principios, no hay que titubear hay que irse de lado de los principios. Es lo mismo cuando se habla de derecho y justicia, no hay que titubear, justicia. La ley, para el hombre y para la mujer, no la mujer y el hombre para la ley. Y lo más importante es la justicia", insistió.

López Obrador agradeció a los senadores que han permanecido desde el inicio de su mandato, y a los diputados, algunos de dos legislaturas diferentes, pero que han apoyado reformas estratégicas para este sexenio.

"¿Cuáles son así esas reformas? Son muchas, pero por ejemplo imagínense lo que significó la reforma al artículo 28 de la Constitución para prohibir la condonación de impuestos. Y para hablar de otra reforma, imagínense el que hayan logrado elevar a rango constitucional el derecho a la pensión a los adultos mayores, a rango constitucional derecho si se tiene una discapacidad o una pensión, programas que ya se convirtieron en derechos. Vamos hacia un auténtico Estado de bienestar", detalló el Presidente.

No hará campaña, promete

Acompañando de los aspirantes presidenciales de Morena, Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Adán Augusto López, Secretario de Gobernación, López Obrador reiteró que no hará campaña por nadie y que apoyará a quien gane la encuesta que haga el partido.

Insistió en que debe de ser una persona con ideales y convicciones, además de sus competencias profesionales.

"Por eso me voy a ir muy tranquilo, mucho muy tranquilo, no voy a decir a donde ( se ríe). Bueno, sí, a Palenque porque voy a entregar el mando a una mujer, a un hombre con principios, con ideales, con profesionalismo", señaló.

"Aquí tengo, mira, tengo dos hermanos, mi hermano Marcelo, mi hermano Adán y mi hermana Claudia. Y de una vez, de una vez les digo, ya saben cuáles son las reglas: ya no hay dedazo, eso se acabó, eso pertenece a la época de la antidemocracia. Estamos inaugurando una etapa nueva es la transformación, la Cuarta Transformación.

"Ya saben cómo se va a elegir y yo voy a apoyar a quien gane la encuesta. No me voy a meter hacer campaña porque no me corresponde. Yo voy a seguir gobernando para todos los mexicanos, pero sí, cuando se dé a conocer quién gana la encuesta voy a estar con el que gane la encuesta sea quien sea", señaló.

En el presídium, además de los aspirantes, lo acompañaron legisladores de ambas Cámaras del Congreso.

Por el Senado Alejandro Armenta, presidente de la mesa directiva; Higinio Martínez, integrante del grupo parlamentario de Morena, así como la senadora Giovanna Bautista del PT y Manuel Velasco del PVEM.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, no fue invitado ni lo mencionado.

Por la Cámara de Diputados, estuvieron en el estrado los coordinadores de Morena, Ignacio Mier; del PT, Alberto Anaya; y del PVEM, Carlos Alberto Puente.

'Admiro a los hombres del poder'

En la reunión, el Secretario de Gobernación también tomó la palabra para agradecer el apoyo a las propuestas de la 4T, y mencionó la reforma de la Guardia Nacional, y las leyes secundarias de la reforma electoral "que finalmente consigue poner una barrera de contención a tanto abuso en el INE".

"Hicieron posible lo que parecía imposible, ellos hicieron posible reformas constitucionales", dijo el funcionario.

El recorrido histórico fue la ocasión para que expusiera su admiración por Trotsky, por Fidel Castro, el Che y Lenin.

"Me llama más la atención, diría Trotsky, no Stalin, y le tengo mucho respeto a Lenin. Pero yo soy idealista, y entonces si admiro a los hombres del poder, los que ejercen el poder. Es el caso de Fidel (Castro) y el Che (Guevara). Al Che por el idealismo pero Fidel fue el que condujo, estemos o no de acuerdo, ese proceso de independencia, porque es un ejemplo", soltó el tabasqueño.

López Obrador habló de las transformaciones anteriores en el país, la conquista del Estado Laico, cuya defensa reiteró, con el respeto a todas las religiones, libres pensadores y agnósticos; también la soberanía sobre el petróleo y la energía eléctrica, entre otros grandes temas.

Ese recorrido también fue la ocasión para criticar al PRI, surgido de un movimiento revolucionario que, dijo, hoy olvida esos principios.